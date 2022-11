María León toca la guitarra en bikini para conmemorar el Día del Músico

A horas de que termine este martes 22 de noviembre, donde la selección de México empató con Polonia en la Copa del Mundo Qatar 2022, María León se apresuró a lanzar una publicación muy diferente al mundo del futbol: conmemoró el Día del Músico. Fue a través de su cuenta de Instagram donde preguntó que quién sería ella sin la música y le agradeció por todo lo que recibe de ella.

Aunque no mencionó el lugar donde se encontraba, se puede ver a la originaria de Zapopan, Jalisco, parada sobre una enorme piedra, en bikini y con una guitarra entre sus brazos. Pero esta no fue la única instantánea que le hicieron, pues en otra aparece sentada al pie de una tina, con un sombrero y el mismo instrumento musical, el cual le cubre gran parte del cuerpo y da la sensación de que está completamente desnuda... a menos que así sea.

La última fotografía la muestra sentada sobre un tronco de madera frente al mar, tocando las cuerdas y con los ojos cerrados, como inspirándose en una nueva melodía para su próximo disco. "Música, ¿qué sería yo sin ti? Sin sentirte, sin cantarte, me explotaría el corazón de sentimiento, me sangraría el alma de callarme… Gracias por lo que me das, y a ti, gracias por escucharme, te amo. #felizDíaDeLaMúsica ¡Felicidades músic@s admirad@s y adorad@s!", escribió María León.

María León festejó el Día del Músico (Foto: IG @sargentoleon)

El 22 de noviembre se festeja el Día del Músico en conmemoración de santa Cecilia, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Algunas fuentes mencionan que se debe a los cuadros de pintores del siglo XV el hecho de que santa Cecilia esté vinculada con la música, ya que la mostraban tocando el arpa y otros instrumentos.

María León y su semidesnudo en la piscina (Foto: IG @sargentoleon)

María León gana "Mira Quién Baila 2022"

María León siempre que emprende algo pone todo el empeño del mundo para alcanzar sus objetivos. Hoy en día es una cantante profesional, experta en Pole Dance y ahora toda una bailarina. Esto último le costó sudor y mucha sangre durante su participación en el reality show "Mira quién baila 2022" donde resultó vencedora.

María León, inspirada, al pie de la playa (Foto: IG @sargentoleon)

La final, a la que llegó con mucho esfuerzo, se celebró el pasado domingo 20 de noviembre cuando se enfrentó a la puertorriqueña Ana Isabelle. A pesar de que su adversaria le dio batalla, no le alcanzaron las fuerzas frente a la intérprete de "Piérdeme el respeto", "El eco de tu voz" y "Una Llamada Perdida". Esto no fue una sorpresa cuando se dio a conocer el veredicto, pues semana a semana siempre publicaba sus ensayos los cuales llevó al límite.

