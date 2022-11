Bardo le ayudó a Ximena Lamadrid a conectar con sus raíces mexicanas

La nueva cinta de Alejandro González Iñárritu habla, entre otras cosas, de la falta de identidad cuando migras a otro país, sin embargo, Ximena Lamadrid señala que como mexicana habiendo crecido en Los Emiratos Árabes Unidos y luego en Nueva York, donde estudió actuación, siente que las nuevas generaciones están más acostumbradas a vivir en muchas partes.

“Nunca he sentido que me tenga que identificar con un país o una cultura. Sé que soy mexicana y siempre estuve muy feliz de eso, pero crecí en Arabia y mis papás me hablaban en español. Vivir en un lugar multicultural con amigos de distintos países, nunca sentimos que teníamos que identificarnos”, afirmó la actriz.