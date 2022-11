¿Shakira dispuesta a salir en revista para adultos? Así respondió la ex pareja de Piqué

Luego de su polémica separación tras nueve años de relación con Gerard Piqué, la famosa Shakira se ha vuelto a centrar en el foco de atención del mundo de la farándula a nivel global, sin embargo, en esta ocasión el motivo por el cual llamó la atención no tuvo que ver de ninguna manera con cuestiones relacionadas a su ruptura con el deportista, tampoco tuvo relación con el nuevo material musical que lanzó con Ozuna, ni con que fue invitada a cantar en el mundial de Qatar.

Ahora, el motivo por el cual la cantante de “La bicicleta”, “Las de la intuición”, y “Pies descalzos” llamó la atención debido a que hizo una revelación entorno a una postura muy personal en su vida y esta tiene que ver con la idea de si accedería o no a realizar una sesión fotográfica desnuda, es decir, contenido dedicado a adultos.

La famosa toca este tema a través de una entrevista que ofreció hace un par de años, al inicio de su carrera, pues en el clip incluso se puede apreciar a una joven Shakira aún con el cabello negro e incluso con la voz mucho más juvenil; a pesar de que no hay indicios claros del entorno en el que se desarrolló esta conversación, lo cierto es que el video ya se ha vuelto viral en TikTok.

“Sé que hay mucha gente que utiliza el desnudo como gancho para alcanzar la fama, y eso sí me parece grave. No puedo desnudarme porque no va conmigo, porque no soy capaz, porque yo soy pudorosa, entonces , ‘¿cómo voy a hacerlo frente a 30 millones de personas?”, aseveró en aquella ocasión.