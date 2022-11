Luisito Comunica desafía la censura con foto sin ropa: “Como mi madre me trajo al mundo”

Aunque Luisito Comunica es uno de los creadores de contenido más populares y queridos en redes sociales, no ha evitado ser blanco de la polémica tanto por su explosivas declaraciones como por las fotografías que comparte. Como la más reciente durante su viaje a Japón con la que retó a la censura en Instagram, pues posó completamente sin ropa y cubriéndose sólo con un emoji.

Luis Arturo, como es el nombre de pila del influencer, comenzó a compartir videos en YouTube en 2007 con totorales o de comedia, su simpatía en cada uno de ellos lo llevó directamente al éxito y se convirtió en todo un fenómeno de redes sociales acaparando después otras plataformas. Entre su favorita está Instagram con la que se mantiene cercano a sus fans y comparte detalles de sus viajes, como el que hace por ahora en Asia.

Luisito Comunica posa sin ropa. Foto: IG @luisitocomunica

“Como mi madre me trajo al mundo”, es el mensaje con el que compartió su más reciente fotografía en la que se muestra desnudo y se tapa la entrepierna con un emoji, todo mientras soporta las bajas temperaturas del ambiente por la temporada en contraste con la que hay al interior de lo que parece ser un jacuzzi, aunque al estilo japonés.

Los comentarios no se hicieron esperar y entre bromas destacaron el atractivo físico de “Luisillo el pillo”, como se hace llamar. “Vaya dato perturbador”, “Ora sí viene lo chido”, “Que ojos tan bonitos tiene el compadre”, “¿Se tiene que tapar a dos manos don Luis?”, fueron algunos de los piropos que recibió el youtuber en su fotografía que en cuestión de horas obtuvo más de 700 mil reacciones.

Luisito Comunica en Asia

Esta no es la primera vez que Luisito Comunica visita Asia, pues durante el verano aprovechó que se terminaron algunas restricciones que se habían implementado por la pandemia de Covid-19 para los turistas y decidió emprender un nuevo viaje, aunque sin imaginar la no tan grata experiencia que tendría.

"Esto yo nunca lo había visto en ningún país, en ningún territorio y jamás me había encontrado con una situación así", fue así como comenzó su relato el influencer al señalar que habría sido discriminado. Indicó que durante su visita a Seúl intentó ingresar a un bar en la zona de Gangnam y en Hongdae, pero no le fue permitida la entrada por ser mayor de 29 años y turista.

Niegan a Luisito Comunica la entrada a un bar en Asia. Foto: IG @luisitocomunica

"Recientemente aprendí algo que no me gustó ni un poquito, bajó mucho mis impresiones sobre este país, y es que si tienes más de 30 y, sobre todo, si eres turista no puedes ir a discotecas (…) Hay un límite de edad. Es algo que me asusta, realmente. ¿Qué le está diciendo la sociedad a las personas? Cumples 30 y vete a tener hijos, vete a cuidar a tus nietos, ya no salgas más, ya no puedes”, declaró.

Una vez que investigó con algunos de sus conocidos en que país y por sus fans a través de redes sociales, le indicaron que no lo habrían dejado ingresar debido a que algunas personas de esa edad son vistos como “pervertidos” o porque otros no tienen la apariencia “correcta”.

