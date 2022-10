Luisito Comunica reniega de sus fans en la Marcha Zombie: "Sentí riesgo"

Luisito Comunica es uno de los creadores de contenido con más popularidad en redes sociales, pero no ha evitado ser blanco de controversia y sucedió una vez más durante la Marcha Zombie que se realizó en la Ciudad de México en la que fue abordado por una multitud que reclamaba tomarse una fotografía con él, algo que no le agradó del todo y aseguró que por un momento se sintió en peligro.

Este fin de semana se realizaron dos de las actividades más importantes en la capital del país con motivo del Día de Muertos, entre éstas la más esperada fue la Marcha Zombie el pasado 22 de octubre a la que acudieron cientos de personas y entre ellas el youtuber, quien no se imaginó el caos que desataría su presencia y lo mal que lo pasaría debido a la multitud que se abalanzó para pedirle una foto.

“Estuvo muy bien la marcha, pero me tuve que ir porque la gente se pone un poquito agresiva. Entiendo la emoción y la aprecio mucho, pero sí sentí el riesgo en varias ocasiones”, relató el influencer a través de sus historias en Instagram donde recordó algunos eventos desafortunados que comenzaron esa misma mañana.

"Era el único imbécil maquillado"

El también empresario, de 31 años, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se deja ver con su disfraz de zombie, aunque no todo resultó como él esperaba ya que al investigar la hora para el inicio de la marcha notó que algo no estaba bien ya que llegó a las 10:00 de la mañana al punto de encuentro y sólo habían otras dos personas.

Al preguntarle a un policía si el evento se realizaría confirmó sus sospechas, llegó seis horas antes: "Ni modo, haré actividades de mi día normal de zombie”. Luego de una larga espera acudió al Monumento a la Revolución desde donde comenzó la marcha rumbo al Zócalo capitalino.

Fue entonces que sus fanáticos lo abordaron para pedirle una fotografía, pero debido al caos que se desató decidió retirarse. Aunque ese momento sufrió un fuerte dolor en la pierna que le impidió continuar: "Me dio un calambre ojete en la pierna que me tiró al piso. Me dio mucha pena, pero gracias a la chica y al policía que me ayudaron”.

“Me tiré al suelo gritando de dolor y la gente: ‘Última foto Luis’. Me están viendo que estoy valiendo burger con mi calambre y yo ‘No puedo caminar’. Una chica me vio y me ayudó, me estiró la pata, bien linda. Ya ahí la gente se empezó a dar cuenta ‘Le está doliendo’ y ya se controló, llegó un policía buena onda a auxiliar”, relató.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Luisito Comunica le propuso matrimonio a Ary Tenorio y el romántico momento terminó mal

Arianny Tenorio: Las FOTOS de la evolución de la influencer y novia de Luisito Comunica