Luisito Comunica: así fue como el youtuber se inspiró en escribir su libro "Historias Perturbadoras"

Luisito Comunica, uno de los líderes en crear contenido en Youtube para la audiencia latinoamericana, quien cuenta con 39 millones de suscriptores en la plataforma de videos, retoma su incursión en el trabajo editorial tras su lanzamiento de su nuevo libro “Historias Perturbadoras”, un ejemplar ideal para la temporada actual, con el cual puedes sumergirte en anécdotas de terror basadas en hechos reales.

Con diversos proyectos y negocios vigentes, los cuáles requieren el tiempo y dedicación del creador de contenido, Luisito ha emprendido en la industria del tequila, cadenas de restaurantes, la escritura y hasta su compañía de telecomunicaciones "Pillofon". No obstante, esto no ha sido impedimento para que el influencer expanda sus horizontes y experimente con nuevas creaciones para sus seguidores.

Adentrado en el género de terror desde temprana edad, Luisito cumple su sueño de publicar un libro referente a historias de esta índole, cuyo objetivo es 'perturbar' a los lectores, así como adentrarlos a relatos que, pese a que son basados en hechos reales, están mezclados con tintes de ficción.

"A mi la verdad me encanta escribir, aquellos que me conocen saben que me encanta todo lo del género de terror, y más que un simple libro de terror, es un libro, como lo dice su nombre, perturbador, y que te asombra sobre todo por lo real que las historias pueden llegar a ser. Es una compilación de historias que te ponen a pensar en lo raro que puede ser la humanidad de repente, lo que puede haber por ahí".