Los puntos clave del marketing de influencers explicado por una especialista

La inmediatez de las redes sociales ha colocado al mercado en una metamorfosis inevitable, la cual ha cobrado forma de manera cada vez más tangible con las necesidades e intereses de los consumidores, quienes manifiestan sus intenciones de compra por medio de internet.

La adaptación a la tecnología por parte de las marcas se ha visto reflejada mayormente en la utilización del marketing de influencers, o marketing de talento digital, el cual consiste en colaborar con creadores de contenido con alta presencia en las redes para promover un producto o servicio.

Esta estrategia de mercadotecnia requiere de cierta credibilidad por parte de los creadores de contenido y las marcas, ya que , tal y como menciona Brenda Tubilla, cofundadora de DW Entertainment and Media, la agencia de creadores de contenido más importante de Hispanoamércia, quienes representan a personajes de renombre tales como Juanpa Zurita, Luisito Comunica, Juca y Berth OH, colaborar con marcas que no son parte de tu narrativa o perfil es un error común a la hora de concretar un vínculo comercial mientras se posiciona el nombre de un talento digital.

Y es que este mercado ha resultado ser considerablemente lucrativo, dado que las empresas que se han enfocado en estas estrategias ganan 5 dólares por cada dólar invertido, de acuerdo con una encuesta realizada en 2019 por The Influencer Marketing Hub.

Sin embargo, el panorama también presenta sus percances, ya que el 61 por ciento de los especialistas en marketing consideran que es difícil encontrar creadores de contenido que encuadren con sus campañas publicitarias.

El Heraldo de México conversó con Brenda Tubilla, quien detalló a más profundidad las aristas de este panorama, el cual ha avanzado exponencialmente con el pasar de los años.

En los últimos años la utilización del marketing de creadores de contenido ha crecido significativamente

FOTO: Especial

¿Cómo funciona el marketing de creadores de contenido?

Les compartiré esta respuesta desde dos perspectivas: la definición que se entiende literalmente en buscadores o por el mercado, y la segunda, como la he vivido a lo largo de la evolución de esta industria. En estricto sentido se entiende que el marketing de influencers es una forma de involucrar a creadores de contenido, celebridades o líderes de opinión a usar su influencia, posicionamiento y audiencias para comunicar un mensaje u objetivo de una marca o empresa. Naturalmente esta relación o colaboración tiene una contraprestación entre las partes involucradas. Sin embargo, estas relaciones han cambiado radicalmente a lo largo de los años.

Para mí, Influencer Marketing está en constante evolución, y yo lo considero como un híbrido de herramientas de marketing antiguas y nuevas. Creo que un diferenciador es que gira en torno a personas influyentes, muchas de las cuales nunca se considerarían famosas en un entorno fuera de redes sociales. Y aún así, son personas que sabemos y que estudios comprueban que pueden afectar las decisiones de compra debido a la credibilidad que han construido.

Hoy en día hay negociaciones desde lo más simple a lo más complejo. Y lo ideal es hacer relaciones a largo plazo para que haya una correcta atribución de la marca del creador de contenido con la marca que está apalancando de su audiencia.

¿Cuáles son los puntos clave para que un talento digital construya una imagen respetable en las redes sociales?

La credibilidad es uno de los principales factores para construir una marca e imagen respetable como creador de contenido. Para poder construir credibilidad yo lo reduzco a que el creador tenga un propósito, pasión por lo que hace, compromiso, consistencia, la responsabilidad de la información que comparten y que no le importe lo que otros hagan. Porque entonces ahí sale la autenticidad, ahí se encuentra, ahí crean una comunidad genuina y ahí empiezan un camino único. Las tendencias suman, pero no hay como ser verdaderx a ti mismo lo que ayuda a construir una credibilidad. Esa historia, que le contarías a tus nietxs, esa misma que te gustaría ver y que le darías like o share….esa es la que construye credibilidad.

Lo acabamos de vivir con Juanpa Zurita y nuestro reciente lanzamiento 13:14 en el que tuve la oportunidad de ser la productora ejecutiva. No me meto a detalles para que vean el documental en Prime Video, pero puedo decir que ese es un ejemplo de construir, deconstuir y reconstruir credibilidad.

Los creadores de contenido requieren de credibilidad para poder construir una imagen respetable dentro del medio

FOTO: Especial

¿Cuál es el error más común por parte de los creadores de contenido al momento de vincularse con campañas publicitarias o querer empezar a posicionar su nombre?

Voy a empezar con un aprendizaje de mi abuelo. Vengo de familia libanesa, en la que mi abuelo y mi papá, como mis modelos a seguir, siempre me enseñaron a trabajar en lo que te apasiona y que de esa forma habría una economía circular y positiva ¿Y por qué cuento esto? Lo cuento porque cuando empiezas a trabajar en esto sólo para ser parte de la tendencia y de ganar dinero que se rumora que el vecino, o la prima o quien sea hace al ser influencer…el propósito se pierde. Justo por eso ahora los creadores de contenido odian que les llamen influencers, porque su objetivo no es influenciar compras, su objetivo es contar historias y hacer de su fandom parte de ellxs. Así que te lo resumo en:

Crear contenido sólo por dinero

Colaborar con marcas que no son parte de tu narrativa o perfil

No armarse de un equipo que sepa para poder cuidar de su presencia en la industria en términos contractuales, estrategia de precios, entre otras cosas.

¿Cuál es la importancia de contar con una estrategia de marketing para la trayectoria profesional de un creador de contenido?

Más allá de una estrategia de marketing, se necesita de un plan 360 en la que identificar el north starl, como le llamamos mi socia y yo, es el primer paso o hacemos un ejercicio de decirles “en un tweet como te definirías”. Esto ayuda a crear el north star o crear una dirección concisa. A partir de ahí, la estrategia de influencer marketing tiene que ir de la mano de los valores de ese north star, así como la de PR y todos las demás vertientes.

¿Qué factores consideras que han sido determinantes para que Latinoamérica haya acumulado esta cantidad de creadores de contenido con tal impacto en las redes?

He tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos, convenciones, etc en los que grandes tech companies presentan información sumamente importante acerca del mercado, YouTube siendo una de ellas. Y es que hay dos grandes mercados en Latinoamércia: México y Brasil. Brasil con la cantidad de población vs PIB vs internautas vs patriotismo, se convierte en un mercado poderosísimo en términos de la incubación de talento digital. Y México, pues en LATAM es como el lighthouse de los países hispanohablantes que no sólo tocan LATAM si no países hispanohablantes alrededor del mundo. El mexicano crea talento, consume contenido y exporta talento. Y eso definitivamente nos pone en los primeros lugares.

Las redes sociales han desempeñado un papel fundamental en las estrategias mercadológicas de las empresas

FOTO: Especial

¿De qué forma la presencia de los creadores de contenido en el mercado influyen en la mercadotecnia de la actualidad?

Pues hace unos diez años era la novedad y se veían resultados de hype, de likes, de suscriptores en cuentas de marca entre otros fenómenos poco explorados. Aquí las marcas enloquecieron y el presupuesto de marketing empezó a diversificarse y empezaron a probar de esta manera. En la actualidad, juegan un rol más estratégico y sofisticado en los planes de marketing. Ya hay tiers por creador, ya hay objetivos SMART, entre otros temas que nos ayudan a ser más estratégicos y sobre todo, traer resultados.

¿Qué otras modificaciones en el mercado representan la presencia de los creadores que comúnmente no se toma en consideración?

El famosísimo y poco comprendido término Creator Economy. Quien lo mencione en algún desayuno, no creo que tenga el 100% del entendimiento de este concepto, como yo. Lo que sí sé y puedo confirmar, es que se ha creado una economía alrededor del creador de contenido, en el que no sólo puede vivir de anuncios en plataformas como YouTube o Facebook, o por contenido de marcas en sus canales, si no, pueden hacer dinero de líneas de marcas, de fondos de fans, de membresías, NFTs entre muchas otras opciones que mientras contesto, se van desarrollando.

¿Qué otros creadores están involucrados en Arco Entertainment?

Por el momento los fundadores somos Juanpa Zurita y yo, pero para la creación de nuevos contenidos estamos trabajando en nuevos proyectos que involucran a muchos creadores de contenido y que pronto les estaremos compartiendo con mucho gusto. Lo que es importante reiterar es que estamos reuniendo a storytellers digitales con grandes nombres de la industria tradicional de cine, TV y más para hacer magia.

Juanpa Zurita cuenta con un fanbase virtual altamente consolidado, lo que lo ha permitido a asociarse con diferentes marcas para difundir estratégicamente su contenido

FOTO: Especial

¿Hay algún otro proyecto en puerta por parte de Arco Entertainment del que nos puedas hablar?

Como mencioné anteriormente, el 16 de septiembre lanzamos 13:14 El reto de ayudar, un documental en donde compartimos la historia completa de Love Army en México después del terremoto del 2017 en Ciudad de México. Nos unimos con Eugenio Derbez y su equipo así como Prime Video para hacer realidad y todo el equipo de expertos que estuvieron participando en este proyecto. Los invitamos a verlo!

¿Cuál es la visión a futuro de Arco Entertainment?

Crear nuevos contenidos e impulsar a diferentes creadores de contenido que quieran compartir grandes historias y proyectos. Las grandes historias merecen ser contadas.

