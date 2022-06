Ary Tenorio apoya a la moda sustentable; "es responsabilidad social y ambiental"

Arianny Tenorio, quien ha deslumbrado a los internautas con sus looks y emprendimiento, se sinceró al hablar sobre el modelaje-profesión la cual la trajo a México-, el uso de las redes sociales y su relación con el país mexicano.

Con una vasta cantidad de personas que siguen día a día las actividades de la influencer, puesto que es considerablemente activa tanto en Youtube como en Instagram, los usuarios han descubierto que su rutina en los últimos años ha consistido en visitar numerosas partes del mundo por razones tanto recreativas como empresariales, esta última gracias a que cuenta con su propia marca de accesorios. En este sentido, sus seguidores están constantemente pendientes de las nuevas excursiones que realiza.

En entrevista con El Heraldo de México, Arianny explicó que su inicio en la creación de contenido a través de redes sociales nació del deseo de querer compartir con sus allegados en Venezuela su vida en su nuevo hogar, dado que se mudó a México por cuestiones laborales.

“Me gusta mucho tener esa ventana en la que puedes interactuar con la gente, simplemente responder mensajes y sacarles una sonrisa es lo que me motiva a estar en las redes”.

Respecto a cuánto tiempo ha sido influencer, la venezolana aseguró que este aspecto no depende en contar con millones de seguidores para poder generar una buena influencia.

Durante la conversación, Arianny aprovechó para enfatizar el amplio aprendizaje que ha obtenido en su estadía dentro del territorio mexicano, además de resaltar la calidad de personas que se ha encontrado en el país.

“Tenía varios conocidos en México que me recomendaron agencias de modelos, me ofrecieron trabajo y así fue como tomé la decisión de venirme a vivir a México… Yo tengo una gratitud enorme y un amor gigante por este país que me dio tantas oportunidades y por su gente tan bella”.