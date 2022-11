Christian Chávez reacciona a las críticas que hizo Sergio Mayer Mori a "RBD" y desata polémica

Uno de los fenómenos musicales más exitosos de México fue "RBD", una banda de pop que se desprendió de la telenovela "Rebelde", remake de la telenovela argentina "Rebelde Way", cuyo nivel de audiencia fue tan bueno que llevó a que incluso se generaran oleadas de fans e himnos dedicados a la agrupación. No obstante, hay algunas personas que no eran afectas a la banda, entre ellas Sergio Mayer Mori, quien curiosamente participó en la secuela que hizo del proyecto Netflix.

“Sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD… sí las tengo que cantar (las canciones) por contrato, pero odio RBD... No me gustan las canciones, nunca vi el coso este… esa es la realidad” explicó el hijo de Bárbara Mori en mayo del 2021, cuestión que desató la furia de los fans de la original agrupación mexicana.

Y aunque el proyecto de Netflix causó muchas expectativas, la realidad es que al final no generó el impacto que se esperaba y no superó en lo más mínimo la audiencia que tuvo la primera temporada de la versión mexicana de "Rebelde", lo cual muchos atribuyeron a las declaraciones que hizo el actor, quien ahora se ve envuelto en una polémica con la madre de su hija. Pero, dejando eso de lado, conviene destacar qué es lo que opinaron los exintegrantes de RBD tras las polémicas declaraciones de Mayer Mori.

Fue en exclusiva para "De Primera Mano" que Christian Chávez fue cuestionado acerca de lo dicho por el hijo del exintegrante de "Sola para Mujeres", señalando que él no lo tomaba como algo personal, ya que él también fue joven y también dijo cosas que no fueron exactamente las más acertadas.

"Está chavo, yo también fui chavo y dije e hice pendej*das, e incluso de adulto las sigo diciendo", expuso el cantante, quien por otro lado, también se dijo contento de que actualmente haya más apertura en cuanto a la libertad de expresión, pues durante su época juvenil muchas veces se reprimió e incluso tuvo que borrar fotografías porque no se sentía cómodo expresando su verdadera personalidad y orientación sexual.

"Ahorita ya me vale, ahorita ya soy yo; ahorita lo que ven en el Instagram es lo que soy yo, una persona fluida, una persona queer, una persona que se está descubriendo y a la mejor mañana me gusta ponerme otro tipo de ropa, pero este soy yo, lo que ven es lo que hay", concluyó Christian Chávez.

