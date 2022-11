¿Maite Perroni embarazada? Querido integrante de RBD revela detalles

Luego de que Maite Perroni celebrara su boda con el productor Andrés Tovar a principios de octubre pasado, surgieron rumores de que la actriz podría estar embarazada y esta vez fue uno de los exintegrantes de “Rebelde” quien dio detalles al respecto; además, aprovechó para aclarar si existe una rivalidad entre ellos, sobre todo luego de que fuera evidente la ausencia de Dulce María y Alfonso “Poncho” Herrera en la lujosa ceremonia.

La unión se realizó en un exclusivo lugar en Valle de Bravo que lleno de nostalgia a los actores ya que fue ahí donde se grabaron algunas escenas de la famosa telenovela. Entre los invitados estuvieron Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez, éste último fue cuestionado recientemente sobre los rumores de que Maite Perroni podría estar esperando a su primer bebé junto a su ahora esposo.

“No sé si Maite está embarazada, no te puedo contestar yo esa pregunta. ¡Ojalá! Creo que podría ser una cosa super bonita, pero lo que sí te puedo decir es que estamos muy unidos”, dijo en entrevista para Televisa Espectáculos y dejó ver que no existe una rivalidad entre ellos, por lo que no descartó la posibilidad del tan anhelado reencuentro entre los integrantes de la agrupación.

Detalló que la boda de Maite Perroni se realizó en domingo con la finalidad de que la mayoría pudiera asistir, pues es cuando se suspenden las grabaciones y los llamados. Fue este mismo motivo por el que el resto de aristas no pudieron acompañar a Dulce María en su boda con Paco Álvarez en 2019 ya que la mayoría tenían compromisos de trabajo.

¿Maite Perroni embarazada?

Algunas de los atuendos que ha usado la actriz que interpretó a Lupita en RBD despertó sospechas de un embarazo, pues los fans han asegurado que usa ropa más holgada con la finalidad de ocultarlo. También surgieron imágenes en las que se le puede ver una pequeña "pancita" a Maite Perroni, lo que confirmaría la dulce espera.

Al respecto, la reportera de espectáculos Lili Cabañas compartió a través de un video en YouTube la prueba de que la protagonista de “Oscuro deseo” está embarazada, pues aseguró haberla visto en el hospital ABC por causalidad cuando la actriz entró con ropa que “ocultaba” su baby bump.

"Estaba en el Hospital ABC, ella iba llegando, obviamente entró rápido... no sabía si dejar al doctor, ir atrás de ella, pero mi manera fue esperar... Ella llegó con su típica ropa de abriguitos que le tapan y así, pero era evidente que estaba embarazada”, dijo.

Cabañas habló con uno de los trabajadores en el hospital y éste le confirmó que Maite Perroni está embarazada y estaría en el cuarto mes de gestación, aunque la noticia podría estar próxima a darse hasta el momento ella no ha dado declaraciones y en encuentros con los medios ha negado estar esperando un bebé.

