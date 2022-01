¿Qué fue primero, Rebelde o Rebelde Way? Estas son las principales diferencias

Luego de que Netflix lanzará una adaptación de 'Rebelde', muchos de los aficionados de la versión del 2004 se manifestaron al respecto, algunos asegurando que la serie no alcanzaría el éxito de la primera versión mexicana y otros ansiosos por conocer la trama que envolvería a los nuevos personajes.

Pero ¿sabes cuál fue el origen del fenómeno musical de RBD? A pesar de que muchos piensen que la versión mexicana fue la novela original, lo cierto es que la telenovela argentina fue la que se lanzó primero.

Sin embargo, Rebelde Way difiere en muchos aspectos de Rebelde, es por ello que en esta ocasión te damos un recuento de las principales diferencias entre ambos programas.

1. Rebelde VS Rebelde Way: ¿Cuál se estrenó primero?

Rebelde Way se estrenó en mayo del 2002 y gracias a su buena recepción fue transmitida en diversas partes del mundo, ganando adeptos y convirtiéndose en una de las telenovelas argentinas con mayor alcance.

Por su parte, la producción dirigida por Pedro Damián llegó a las pantallas dos años más tarde, arrasando con los ratings que las novelas juveniles de aquel entonces habían alcanzado, logrando así que Rebelde se alargara por tres temporadas.

Con esto, el remake superó la cantidad de episodios de la versión original, pues mientras Rebelde Way transmitió 318 capítulos, la versión mexicana llegó a los 440.

2. Lupita y Giovanni ¡no existían en Rebelde Way!

¿Te imaginas Rebelde sin las ocurrencias de Giovanni y los consejos de Lupita? Pues si no has visto Rebelde Way, te adelantamos que en la versión original estos personajes no existían en la trama. De hecho la versión argentina da mayor protagonismo al romance que hay entre las dos parejas principales, mientras que en la telenovela mexicana también vemos que dos de los integrantes del grupo nunca demuestran tener un interés romántico.

Aún así en ambas versiones están presentes, entre otros personajes, Lujan, Nico, Pilar, Vico y la otra amiga de Mía, aunque su nombre difiere en ambas novelas, pues mientras en Rebelde Way recibe el nombre de 'Felicitas', en Rebelde se le conoce como 'Celina'.

3. Erreway VS RBD: ¿Cuál banda fue más exitosa?

Mientras en Rebelde Way le dieron más peso a la historia, en México se explotó más el fenómeno musical que trajo consigo RBD, banda que continuó acumulando premios, nominaciones y discos, una vez que concluyeron las grabaciones del proyecto televisivo.

Además, diversos YouTubers coinciden en que en México se puso más esmero en la realización de las canciones, arreglos musicales y videos de las canciones que generó la banda, esto en concordancia al impulso que se le quiso dar al proyecto musical, el cual, incluso hoy en día sigue dando de que hablar.

Sin embargo, hay que reconocer que Erreway también tuvo un gran alcance y la agrupación incluso tuvo un reencuentro en el 2006, sólo que sin la participación de sin Luisana Lopilato, quien diera vida a Mía Colucci, personaje que en México, fue la primera en sumarse al reencuentro que tuvo lugar durante la contingencia sanitaria.

4. Edad de los personajes: ¿Cuál versión se apegó más a la realidad?

Aunque muchos adoren la versión mexicana, si algo se le debe de reconocer a Rebelde Way, además de ser la versión original, es que sus actores realmente eran de la edad de los personajes, mientras que en México, era obvio que la mayoría de los protagonistas eran estrellas de mayor edad.

Aún así, en ambos proyectos, los protagonistas se robaron los corazones de los televidentes, convirtiéndose en las telenovelas más aclamadas de sus tiempos.

5. Rebelde Way vs Rebelde: Del drama a la comedia

Si ya viste ambas versiones, sabrás que en México se le dio un toque más cómico a la novela, lo cual tenía sintonía con el tono que la televisora encargada de este proyecto plasmaba en sus novelas.

Por su parte, la versión de Argentina tomaba con más dramatismo las escenas y retomaba con más seriedad los temas que siempre están en boga dentro del sector juvenil, tales como las drogas, el alcohol y los problemas familiares.

¿Tú con cual versión te quedas?

