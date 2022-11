VIDEO: Taehyung de BTS extraña mucho a Jennie y le dedica esta romántica canción

Desde el pasado mes de mayo, Jennie de BLACKPINK y Taehyung de BTS han sido relacionados sentimentalmente, pues fue entonces cuando se filtró una foto donde se veía a la pareja supuestamente disfrutando de un día en las playas de Jeju, Corea del Sur. Sin embargo, ninguna de sus agencias ha confirmado dicha información, pero los rumores no han parado desde aquella fecha.

De hecho, hace unos días el cantante de los Bangtan Boys se mostró muy romántico en redes sociales, pues en sus historias de Instagram compartió una canción de la banda Cigarettes After Sex y mencionó que no ha parado de escuchar en estos días. Ante esto, algunos internautas creen que se la dedica a la cantante de "SOLO".

¿Qué canción es la que escuchaba V?

El pasado 8 de noviembre, el ídolo de K-Pop reveló a sus fans que en los últimos días no ha parado de escuchar la canción "Sweet" de la banda de rock estadounidense Cigarettes After Sex, quienes se presentarán este viernes en la Ciudad de México en el Corona Capital. "La canción que escucho siempre en estos días", escribió V en su Instagram.

Mientras tanto, sus fans, quienes se hacen llamar ARMY, se mostraron muy felices de conocer qué clase de música es la que le gusta escuchar a su ídolo, pero también se notaron extrañados por el significado de dicha melodía. "Es tan dulce saber que me amas, aunque no necesitamos decírnoslo el uno al otro. Dulce es saber que te amo y pasar mis dedos por tu cabello. Es tan dulce y con mucho gusto lo romperé, con mucho gusto romperé mi corazón por ti", se escucha en el título de Cigarettes After Sex.

Posteriormente, Taehyung, también conocido como V, compartió una melodía del cantante mexico-estadounidense Omar Apollo titulada "Evergreen", canción que habla sobre una persona que terminó con su pareja, pero le desea lo mejor pese a que aún la extraña y llora su partida.

Jennie ha recibido odio por parte de algunos ARMY por su supuesta relación con V. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿V extraña a Jennie? ¿Terminaron?

Ante esto, algunos internautas creen que posiblemente V le dedique esas canciones a una persona que solía amar, pero ya no están juntos. De hecho, muchos creen que se trata de la rapera y líder de BLACKPINK Jennie Ruby Jane. "Tae extraña a su novia", "Extraña a su novia porque ella está en Estados Unidos ahora mismo en una gira mundial" y "Es Jennie", fueron las reacciones de algunos usuarios en Twitter.

