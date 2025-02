Podrías tener un TESORO en casa: la MEDALLA de los 100 años de las CHIVAS del Guadalajara incrementó su precio

Las Chivas rayadas de Guadalajara es uno de los equipos más queridos por la afición al futbol mexicano. Gran parte de este cariño se debe a que su plantilla está compuesta únicamente por mexicanos (algunos de ellos naturalizados). Tal es el amor que le tienen los fanáticos a la camiseta que cuando el club cumplió su aniversario número 100 se emitió una medalla en su honor.

Con esto se buscó que las personas tuvieran un recuerdo coleccionable de una de las escuadras más importantes y longevas que hay en el país. El próximo 8 de mayo el conjunto cumplirá 119 años de historia, por lo que que tener esta pieza de plata es uno de los elementos que confirma la verdadera pasión por la camiseta rojiblanca.

Además, quien la tiene en su poder puede presumir de tener un tesoro de la historia o un ingreso extra. Debido a sus materiales, este artículo no ha disminuido de valor a lo largo de su existencia, sino que además ha incrementado su precio en tres veces, esto conforme a los sitios de subastas o venta de monedas, billes y numismática. Se prevé que conforme avancen los años, esta pieza siga incrementando su costo.

El Rebaño Sagrado es uno de los clubs más amados por los mexicanos. FOTO: Archivo.

La medalla de los 100 años: la historia del recuerdo de Chivas

A fin de celebrar el primer centenario de historia del Rebaño Sagrado, el plantel decidió establecer una unión con la Casa de Moneda de México a fin de que se creara una medalla conmemorativa por el hecho. El plan fue sacar cuatro objetos para que representaran las diferentes etapas que atravesó el conjunto.

La primera de ellas corresponde a la etapa de los fundadores dentro de los años 1906 a 1942. Este objeto es uno de los más preciados en las colecciones. Originalmente fue vendida a un precio de 399 pesos en varios bancos y farmacias de México.

Sin embargo, la euforia por el equipo, sobre todo en zonas como Guadalajara ocasionó que muchas personas las acapararan, por lo que no pasó mucho tiempo hasta que se declaró que ya no había existencias. Ya que su objetivo era brindar a los seguidores de un recuerdo exclusivo, no se volvieron a hacer emisiones de este.

El material con el que está hecha esta unidad es de plata, por lo que aunque no tuviera un grabado, seguirá aumentando su valor, ya que este se considera escaso y con una plusvalía constante, al igual que otros como el oro.

¿Cómo es la medalla conmemorativa del centenario de las Chivas de Guadalajara?

Debido a que no es una moneda, esta pieza no cuenta con una leyenda que incluya el valor, pero en ella se pueden ver los siguientes elementos que se encuentran en el reverso que permiten reconocer su autenticidad.

La imagen de un jugador pateando la pelota.

Las fechas 1906/1942 y la leyenda Época romántica.

La leyenda: Fundadores: Edgar Everaert, Gregorio Orozco y Rafael Orozo.

Las leyendas: Club Unión 1906 y Club Guadalajara 1906.

Esta medalla conmemora a las personas que ayudaron a crear al equipo más nacional de México. FOTO: Mercado Libre.

Cabe destacar que el nombre de Club Unión fue el primero que tuvo el plantel antes de convertirse en Guadalajara, dos años después. Si bien en sus inicios permitió que extranjeros jugaran en el equipo, conforme pasaron los años llevó a cabo la tradición de no contratar a ningún extranjero.

En la imagen frontal cuenta con los siguientes elementos que permite reconocer su autenticidad, así como estado físico.

Leyenda que dice: 100 años.

Logo de las Chivas del Guadalajara.

10 estrellas debajo del logo que indican el número de campeonatos totales ganados en esa época.

La leyenda: Con el triunfo en el alma y México en su corazón.

Esta medalla es una de las piezas indispensables para cualquier fan del equipo. FOTO: Mercado Libre.

¿Cuánto puede costar la medalla de los 100 años de las Chivas de Guadalajara?

Debido a que no se trata de una moneda que tenga un valor nominal, el Banco de México no tiene una estimación certera del valor de la medalla de la celebración de los 100 años de las Chivas de Guadalajara.

No obstante, en varias páginas de subastas de numismática, en sitios de venta, así como de coleccionismo, hay una coincidencia en el valor aproximado. A lo largo de los casi 19 años que lleva de existencia esta pieza, ha incrementado su valor hasta más de tres veces.

En Mercado Libre hay una de estas a un precio de mil 200 pesos. El comerciante la detalla como un producto nuevo, lo cual es notorio en el brillo y falta de raspones a lo largo de todo el canto, en la parte frontal y la trasera de esta pieza. Hay personas en Mercado Libre que la ofrecen en muy buenas condiciones. FOTO: Mercado Libre.

En páginas como Cenumex, la cual realiza venta y subasta de numismática, se ofrece esta medalla en un precio de mil 250 pesos. La foto muestra la pieza ligeramente gastada, pero legible y bien conservada dentro de lo general. Es uno de los artículos más queridos para los fanáticos de las Chivas. FOTO: Cenumex.

Metales Sterling, una empresa radicada en Jalisco vende este objeto a un precio de 850 pesos, lo cual podría ser una gran oferta para los que se animen a comprarla. Esta es una de las ofertas más baratas para esta pieza. FOTO: Metales Sterling.

