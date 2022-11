Compositora de BLACKPINK explota con Jennie, así arremetió en su contra

A través de redes sociales, la compositora estadounidense Rebecca Rose Johnson, quien es conocida como Bekuh Boom, fue acusada de arremeter contra la cantante y rapera de BLACKPINK, Jennie Ruby Jane, pues en un video que publicó en sus redes sociales hizo su propia versión de la canción "Typa Girl" y cambió la letra con supuestas indirectas para la líder de la girlband de K-Pop.

Ante esto, los seguidores de la banda, conocidos como BLINKS, se han dado a la tarea de defender a su ídolo respondiendo al video de la compositora con toda clase de comentarios contra Bekuh Boom, quien ha compuesto muchos de los éxitos de las chicas.

¿Quién es Bekuh Boom?

Nacida en California, Estados Unidos, la compositora de 28 años ha coescrito canciones para diversos artistas de K-Pop como Taeyang, iKon y BLACKPINK, pero también se ha desenvuelto como rapera, cantante y bailarina. De hecho, cuenta con sus propias canciones y todas se pueden escuchar en la plataforma de Spotify. Sin embargo, es más reconocida por las canciones que ha escrito para la girlband, pues se ha encargado de crear muchos de sus éxitos, es el caso de: "Whistle", "Kill This Love", "Don't Know What To Do", "" y la más reciente "Typa Girl".

Ella es Bekuh Boom. (Créditos: Instagram / @Bekuhboom)

Así arremetió contra Jennie

En el video que subió a su cuenta de Instagram, se escucha la nueva versión de la canción "Typa Girl" hecha por la rapera y compositora. En dicha letra, se aprecian las supuestas indirectas contra las chicas de la girlband, pero sobre todo contra Jennie, quien fue la que cambió la letra de algunas de las melodías que compuso.

"Yo escribí Typa Girl para BLACKPINK y ahora hice un remix. Soy el tiempo de chica que no necesita promoción. Mirar mi nombre en una canción, eso ya pasó. Escuché la porquería que lanzaron y estuvo más o menos. Símbolo de billetes en mi cartera no Coco (hace referencia a la marca Coco Chanel). Soy a quien llaman cuando esas perras necesitan mi ayuda", se escucha a Bekuh decir en su remix.

Jennie modificó las canciones de la girlband escritas por Bekuh. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

BLINKS arremeten contra Bekuh

Mientras tanto, el fandom de la banda de chicas se mostró sumamente molesto por las indirectas contra las BLACKPINK y no dudaron en comentar el video de la rapera estadounidense. "Estoy seguro de que Jennie te dijo que tus letras apestan. Quiero decir que guardas tanto rencor ... gracias Jennie y Rosé por mejorar las canciones", "Nunca serás Jennie Kim" y "A Jennie no le importa. Detente con esta de vergüenza", fueron las reacciones de los BLINKS.

