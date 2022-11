VIDEO: Desde el sofá, Noelia sube la temperatura en transparencias y lencería negra

Noelia causó gran impacto con su más reciente posteo en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante subió la temperatura con un video en el que se le ve modelando desde un sofá un look revelador de lencería negra y transparencias, atuendo que fue perfecto para que presumiera su esbelta y curvilínea silueta, confirmándose como una de las mujeres más bellas del espéctáculo.

La puertorriqueña, de 43 años, es una de las artistas que ha impuesto moda con su estilo arriesgado, luciendo prendas cortas, con transparencias o muy ajustadas, looks que la han llevado a retar las restricciones en las redes, una de las razones por las que le fue suspendida su cuenta en la plataforma de Meta, en la que contaba con 3 millones de fans, por lo que actualmente se le puede seguir en un usuario alterno.

Noelia conquista la red en lencería

La también empresaria se lanzó hace unos meses al mundo de la tecnología con su propia aplicación, bajo el nombre de Celebriffy, desde la que también se deja ver con sus looks más atrevidos y sensuales, como el que compartió este lunes en un clip, en el que se le ve posando desde una habitación y por el que ya ha recibido cientos de reacciones de sus más de 600 mil fans.

"Play time... at my Suite. Photo shoot for my new 2023 Ligerie Collection. #Noelia" (Hora de jugar... en mi Suite. Sesión de fotos para mi nueva colección de lencería 2023), escribió la cantante para acompañar el video que causó impacto entre sus fanáticos, pues se mostró en un atuendo que resalta sus curvas, al combinar una panty con transparencias, blusa estilo ombliguera del mismo estilo, medias de red y botas altas.

En el video que Noelia publicó en Instagram, plataforma en la que cuenta con 618 mil seguidores, se le puede observar luciendo un coqueto look en tono negro, con el que se vuelve a confirmar como una de las famosas más sensuales y arriesgadas cuando se trata de imponer con su estilo, el cual ha llevado a muchas mujeres a través de su marca de ropa.

Noelia desafía la censura en atrevidos looks. Foto: IG @noeliaofficial1

Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante, es originaria de Puerto Rico, inició su carrera musical a finales de los años 90, ganando gran fama con canciones como "Tú", "Te Amo", "Clávame tu amor", "Cómo duele" y el clásico "Candela". En la actualidad en una exitosa empresaria en diversos ramos, pues no sólo está dedicada a la industria musical, ya que ha incursionado en el mundo de las aplicaciones, venta de autos de lujo y cabarets.

A principios del año 2019, la guapa intérprete anunció que combinaría su vida como artista con las grabaciones de películas para adultos y la venta de artículos sensuales a través de su marca Noelicious, y para enero del 2021 dio a conocer que se uniría a la plataforma OnlyFans, polémica por su contenido exclusivo; además, la también actriz tiene cuentas en otras redes sociales de contenido VIP, como Cherryland.

La cantante se corona como reina de las transparencias. Foto: IG @noeliaofficial1

