VIDEO | Triunfó en el Cine de Oro y se convirtió en una gran diva, pero fue humillada de la peor manera

Durante la década de los sesenta, la carrera de la actriz Silvia Pinal se internacionalizó al protagonizar tres películas clave en la historia del cine, de la mano del director Luis Buñuel, “Simón del Desierto”, “El Ángel Exterminador” y “Viridiana”, esta última participó en el Festival de Cannes de 1961.

Lo interesante de esta nominación es que la cinta llegó al festival solo un día antes de su proyección, pues las rigurosas normas de la dictadura franquista estuvieron a punto de eliminar los rollos de la cinta.

Foto: Especial

Desaire para Silvia Pinal

En entrevista realizada a Michell Salas, bisnieta de Pinal para la revista Vogue, la modelo contó que su bisabuela le platicó que para el régimen de Franco, la cinta era considerada cruel, sacrílega, blasfema y extremadamente controversial, pero un rollo fue trasladado clandestinamente a París con la excusa de que había mejores estudios para realizar las mezclas finales de audio y así se coló entre los filmes participantes en el festival.

Pese a la alegría que seguramente sintieron tanto Enrique Rambal como Silvia Pinal al llegar a la alfombra roja de Cannes, un momento bochornoso borró la alegría de la actriz, quien vivió un gran desaire.

Entrevistada por su propia hija Sylvia Pasquel, la diva del Cine de Oro mexicano contó que tras ingresar al salón tuvo que salir por un momento a recoger algo que no recuerda qué era exactamente y cuando tuvo que regresar, el personal del festival le impidió el paso.

“No pude entrar a la entrega porque me había salido a recoger algo, no sé qué. No sé cuál era la ley, pero el chiste es que cuando quise entrar el señor de la puerta me dijo NO. Le dije,‘pero si yo soy esa, pero él me dijo que usted no es nadie. Y no me dejaron entrar”, relató Silvia.

Humillan a la Silvia Pinal

Este hecho fue tomado con humor por la actriz, aunque no faltó en precisar que se trató de un gran desaire. El premio encendió la furia de Franco, por lo que todo lo referente a la película “Viridiana” fue quemado y la cinta estuvo prohibida hasta 1977.

La primera actriz contó la anécdota de manera sonriente, al tiempo que mostró el premio que obtuvo en Cannes, el cual considera como algo muy especial que obtuvo durante su carrera.

“Es la cosa más bonita que he tenido de premio en mi carrera. Me siento muy orgullosa porque es la única Palma que existe en todo lo que es habla hispana. Esto no me lo quita nadie, esta belleza de Palma de Oro”, puntualizó la diva.

Vale mencionar que hasta la fecha, “Viridiana” es la única cinta española en obtener una Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Sigue leyendo:

Silvia Pinal: el vestido que usó en la pintura de Diego Rivera que vale millones de dólares

Silvia Pinal y el hermoso vestido de escote en la cintura con el que desafió la censura ante cámaras