Silvia Pinal y el hermoso vestido de escote en la cintura con el que desafió la censura ante cámaras

Han pasado casi dos meses desde que Silvia Pinal estuvo de manteles largos luego de que festejó 91 años de vida, fecha que pasó al lado de su familia en una fiesta llena de lujos, a la que fueron invitados sus consanguíneos y varias de sus amistades, quienes también fueron parte de la Época de Oro del Cine Mexicano. Recordemos que dentro de su trayectoria como actriz, la matriarca de la dinastía Pinal se convirtió en una de las mujeres más icónicas debido a su destacado talento escénico, pero también brilló gracias a su belleza.

Es precisamente debido a esta belleza que la protagonista de películas como “El inocente” constantemente tenía propuestas de diversos pretendientes y precisamente uno de ellos fue Mauricio Garcés, considerado uno de los galanes más cotizados en la historia del cine mexicano, a quien conquistó con su hermoso rostro y personalidad, mismos que complementaba con un destacado sentido de la moda, pues Pinal siempre se mostró en tendencia a la hora de vestir, tal y como sucedió con un vestido que utilizó en su juventud, con el cual desafío la censura y las costumbres de aquella época debido a que se trató de un diseño con pronunciado escote en el área de la cintura, algo poco usual en esos días.

Silvia Pinal usó un diseño poco usual para su época. Foto: Especial

Es de recordar que este 2022 la artista que es recordada por ser un ícono de la moda en el Cine de Oro, acaparó la atención de los medios de espectáculos debido a su regreso al teatro con “Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!” una obra que fue cancelada en medio de la polémica, pero lejos de estas controversias que no le permitieron regresar a los escenarios, se sabe que los fans de la conductora de “Mujer, casos de la vida real” es recordada por su amplio legado en el cine.

Sobre la trayectoria y vida de Silvia Pinal

Pinal comenzó su carrera en el teatro y para el año 1949 incursionó en el cine y televisión; desde entonces la famosa también se caracteriza por el amor a su familia, pues ha consolidado una dinastía llena de mujeres que al igual que ella, destacan en la escena de la fama.

A pesar de que brilló ante los reflectores desde temprana edad, lo cierto es que su vida y su trayecto al éxito no fueron nada sencillos, pues la vida de Silvia Pinal estuvo llena de complicaciones y de disgustos, empezando por su padre, quien no la reconoció de inmediato debido a que ella fue concebida fuera del matrimonio de don Moisés Pasquel, quien no quiso tener contacto con Silvia durante más de una década.

