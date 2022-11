No sólo Manelyk, también Violeta Isfel no soporta a Carlos Speitzer, ¿qué pasó?

El pasado viernes, fue anunciado a todos los participantes de “Las Estrellas bailan en Hoye” en su versión “campeón de campeones” que las reglas cambiarían, pues todos cambiarían de parejas de baile solo por una semana, esto como un nuevo reto para todos los integrantes de este reality show interno del Programa Hoy.

Debido a lo anterior, provocó lo nervios de todos ya que es más que evidente que no hay buena relación entre algunos de los participantes, sin embargo, la reacción que nadie esperaba fue la de Violeta Isfel quien al saber que esta semana le tocará bailar con Carlos Speitzer puso una cara de enojo y Manelyk se acercó a ella para abrazarla y darle “sus condolencias”.

Luego de la evidente molestia al saber que esta semana le tocará bailar con Carlos Speitzer, Violeta Isfel fue cuestionada por varios reporteros quienes al terminar la emisión del programa Hoy del pasado viernes no dudaron en abordarla y saber las razones de su reacción.

Debido a lo anterior, Violeta habló del tema sin pelos en la lengua y lo hizo incluso a lado de Carlos Speitzer y es que la actriz que ganó popularidad en la telenovela “Atrévete a soñar” asegura que el bailar con el actor sinaloense refiere a un gran reto para ella, eso sí aseguró no conocerlo, sin embargo, cuenta que hay comportamientos del polémico actor que no le gustan.

"ojo, que quede bien claro, él y yo no nos conocemos tanto, digo, a Luis porque lo conozco de muchos proyectos pero Carlos y yo no habíamos coincidido y hay algunas cosas de su personalidad con las que yo no coincido". contó Violeta Isfel

Foto: captura de pantalla

Y es que la actriz asegura que ha visto comportamientos de su compañero de reality que le molestan tanto porque ella podría ser este tipo de persona por lo que cree que es un gran resto de trabajar consigo misma pero con el espejo de su compañero Carlos Speitzer.

"pero reitero, lo que te choca te checa, no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo, con esas partes de mi que no me gustan, entonces me queda claro que esta es una prueba de vida para que yo trabaje (en eso)", concluyó Violeta Isfel