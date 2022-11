Está es la primer canción que Belinda dedicó a Nodal y aún la canta en sus conciertos

Sin duda alguna, una de las parejas favoritas de los últimos años fue la que conformaban Christian Nodal y Belinda quienes terminaron su relación el pasado mes de febrero de este 2022 y aunque todos tenían la esperanza que ambos se reconciliaran tal parece que eso es algo imposible, sin embargo, quedan los recuerdos de una relación que parecía sacada de un cuento de princesas.

Y es que, aunque muchos aseguraron que la relación entre Nodal y Belinda solo se trataba de un truco publicitario para darle mayor rating a un reality show en el que ambos trabajaban, la realidad es que su amor fue verdadero y éste nació desde el año 2019 un año antes de que anunciaran su noviazgo.

La primer canción que Belinda dedicó a Nodal

Ya han pasado nueve meses desde que Nodal y Belinda dieron por terminada no solo su relación amorosa sino también su compromiso matrimonial, sin embargo, tanto la rubia como el sonorense siguen interpretando las canciones que ambos se dedicaron en sus respectivos conciertos.

Y aunque muchos creímos que el primero en dar el paso para su relación fue Nodal, en realidad la primera que se acercó consciente o inconscientemente fue Belinda en una entrega de premios en el 2019, cuando dedicó su éxito “Amor a primera vista”, misma que grabó a lado de Los Ángeles Azules y Horacio Palencia.

Este primer cruce de miradas no fue el más romántico pues incluso, Christian Nodal habría desairado a la bella rubia con la que compartió poco más de dos años de su vida.

Y es que todo ocurrió mientras Belinda junto con Horacio Palencia y Los Ángeles Azules interpretaron el tema antes mencionado durante una famosa entrega de premios y entre el público se encontraba Christian Nodal quien no pasó desapercibido por la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Belinda ubicó rápidamente a Nodal y no quiso que éste se quedara sentado así que durante su presentación la cantante se dirigió hacia a él y lo saco a bailar, pero éste no tuvo la mejor actitud pues algunos lo tacharon de “payaso”, pero tiempo después él aclaró todo.

Nodal, reveló que su actitud aquella ocasión se debió a que se puso muy nervioso y no supo qué hacer pues en una mano tenía los premios que había ganado aquella noche y solo se le ocurrió darle una vuelta a Belinda y agradecerle que se había acercado.

Belinda sigue cantando la primera canción que dedicó a Nodal en sus shows

Todo lo relatado anteriormente solo queda como parte de un gran recuerdo para los fanáticos de los “Nodeli”, pues aunque ahora no se puedan ver ni en pintura, no podemos negar que fue un momento bastante romántico el cual solo sería la punta de lanza de una relación que muchos aseguran es un cuento de princesas, aunque no tuvo un final feliz.

Pese a que seguramente para Belinda no traiga los mejores recuerdos, la guapa rubia sigue aún interpretando dicho tema en sus conciertos pues en sus más recientes presentaciones, la rubia intérprete este gran éxito, aunque eso sí ha decidido cambiarle el ritmo a una versión rockera.

