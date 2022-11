La Cajera de Oxxo derrite la red de frente ante la cámara

La cajera de Oxxo se ha vuelto una revelación para propios y extraños. Esta belleza mexicana comenzó subiendo videos a la red social TikTok tentando de mostrar como era su trabajo en el día a día. Con el paso del tiempo, la empleada más famosa de tiendas fue ganando seguidores en todas sus redes sociales.

Instagram es una de las redes donde también se ha hecho muy popular la mexicana. En esta red social en particular, la trabajadora de Oxxo intenta mostrar en fotos como pasa los días es ahí donde se comienza a revolucionar todo el mundo. Es que no hay dudas que la cajera es una belleza que no necesita estar en bikini para enamorar.

La cajera de Oxxo. Fuente: Instagram @lupissilvacano

Es esta oportunidad, la cajera de Oxxo subió dos imágenes en donde una se ve trabajando o la otra en su casa posando con una linda gorra. El común denominador de las dos fotos, es que se le puede observar uno de los labios más lindos que hay en nuestro país y por supuesto, acompañado de uno cuerpo escultural.

Recuerda que la trabajadora tiene más de 600 mil seguidores en Instagram y por eso, cuando aparecieron las fotos nadie se quiso quedar sin poner un like. Lo insólito fue la cantidad de comentarios que le llovieron donde la palabra hermosa y belleza, no se dejaba de repetir en todo momento.

La cajera de Oxxo. Fuente: Instagram @lupissilvacano

Con estas fotos que sube la cajera de Oxxo y la cantidad de fanáticos que gana día a día, es probable que la compañía sea una de las más buscadas en el mercado. Algunos internautas no comprenden porque ella continua trabajando en ese lugar ya que con su fama y belleza, la podría contratar cualquier empresa de modelos.