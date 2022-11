Consuelo Duval revela que quiso agarrar a golpes a Laura Bozo, estas son las fuertes razones

El pasado 08 de agosto, Ivonne Montero se coronó como la ganadora indiscutible de la segunda temporada del polémico reality show “La Casa de los Famosos”, para que esto sucediera, la cantante y actriz tuvo que soportar una serie de insultos y ataque en su contra por parte de sus compañeros del programa quienes en más de una ocasión actuaron y planearon atacar a Montero.

Pese a todos los ataques de los que fue víctima, Ivonne Montero supo cómo lidiar con ellos y no perdió su objetivo que fue el ganar el reality show, a tres meses de haber salido de este polémico proyecto, la también cantante estuvo como invitadas en “Netas Divinas” en donde Consuelo Duval es conductora y fue ésta misma quien reveló que quiso golpear a Laura Bozzo.

Durante la entrevista, Ivonne Montero recordó que mientras estuvo en “La Casa de los Famosos 2” los últimos días fueron muy difíciles para ella, pero el amor por su hija la mantuvo firme, por lo que en un momento decidió hacer con frijoles el dibujo de una sirena en la mesa de aquella casa.

Esto provocó los malos comentarios y burlas de sus compañeros, por lo que en un momento de histeria, Laura Bozzo quien también participó en el reality show, con mucha rabia decidió deshacer aquella obra de arte y tirarla al piso.

Debido al acto anteriormente mencionado, seguidores del reality show, se indignaron entre ellos Consuelo Duval quien al darse cuenta de la forma en la que se comportó la peruana con Ivone Montero, confesó que quiso agarrarla a golpes.

“En algún momento dado, yo sí me re encabrone, porque me echaba mis clips en instagram, y armaste un rompecabezas o algo hiciste por cierto muy artístico, para tu hija, y esta hija de su rejuflenflinflais, la señora que ¿pa’ qué mencionar?, agarró y le hizo así, y yo me la quería put…”, dijo indignada Consuelo Duval