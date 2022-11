Maribel Guardia tiene la edad celular de una mujer de 40 años

La única, incomparable e irrepetible Maribel Guardia causa una vez más impacto no solo por su despampanante cuerpo, ahora se confirma que su estado de salud es equivalente al de una mujer de 40 años. Así lo compartió su hijo Julián Figueroa, quien en una entrevista para medios de comunicación, compartió que admira muchísimo a su madre no solo por lo trabajadora y disciplinada que es, sino por el físico que mantiene a sus 63 años. Definitivamente la etiqueta de "adulto mayor" es algo que a esta guapa actriz no le quedará nunca. Recordemos que en nuestro país, a todos los mayores de 60 años ya se les considera personas pertenecientes al grupo de la tercera edad. La también cantante dice "no para mí" con su increíble genética y cuidados intensivos.

Un análisis de sangre lo confirma

El hijo en común del fallecido Joan Sebastian y Maribel del Rocío Fernández García, compartió que en un estudio de sangre que la actriz se hizo, quizás por rutina, le dijeron que tenía la edad celular de una mujer de 40 años. Lo que demuestra que no solo luce y se siente joven, ¡también goza de un estado de salud impecable! Aunado a esto, el cantautor e intérprete no perdió la oportunidad de presumir y engrandecer a su bellísima madre, agregó que estos resultados se deben a que la también conductora nunca ha tomado nada que afecte su físico y no descarta que, su excelente humor, sea parte de lo que le ayude a permanecer como la modelo que es.

“Sobre todo, es una buena persona, siempre le desea bien a los demás, no tiene odio en su corazón y eso se refleja”, declaró el también compositor y cantante ranchero, Julián Figueroa.

La guapa mujer siempre se ha distinguido por tener una excelente actitud en todo momento. FOTO: Instagram de Maribel Guardia

¿Todo es gracias a un producto que promete eterna juventud?

Si Maribel Guardia dice que para mantenerse joven se toma un elixir cualquiera, estamos seguros de que millones compraríamos tal producto con tal de mantenernos tan impecables como ella. A través de un live en su perfil de Instagram, la también Miss Costa Rica de 1978, compartió un suero llamado "Bio7" que ha sido su mejor "aliado" para conservarse radiante. Aseguró que es de origen natural, frena el envejecimiento e incluso puntualizó que el famoso sérum le deja una piel sumamente humectada y fresca, enfatizando el cutis que siempre presume en sus fotos para redes sociales. Se supone que con este cosmético no existe necesidad alguna de más comprar cremas extravagantes para la cara.

Sabemos que la realidad es que ha usado la publicidad que orgánicamente obtiene por su esbelta y jovial figura para colocar dicho producto en el mercado. Es obvio que la también conductora complementa la cosmética con cuidados, dietas, ejercicio y demás rutinas estrictas para preservar su estado de salud y lucir sus despampanantes curvas.

Más sobre Maribel Guardia

Nació en San José, capital de Costa Rica, el 29 de mayo de 1959. Inició su carrera como modelo participando en el certamen de Miss Costa Rica a principios del año 1978, a la edad de 19 años. Ahí logró obtener el aclamado título y con ello, el derecho de representar a su país natal ese mismo año en el concurso internacional Miss Universo con sede en Acapulco, México. Cabe destacar que ganó el título de Miss fotogénica otorgado entonces por la prensa internacional y mexicana del evento.

Hasta la fecha participa en obras de teatro de tipo musical como "Mexicano". FOTO: Instagram de Maribel Guardia

A la par, la empresa de televisión mexicana Televisa le ofreció una beca para estudiar Actuación, Canto y Baile en la Academia de Sergio Bustamante, hoy Centro de Educación Artística. Todo a raíz del reconocimiento obtenido por su participación en Miss Universo. Al concluir sus estudios artísticos no logró incursionar en la televisión, pero sí en el teatro, actuando en 1980 en su primera obra "Los caballeros de la mesa redonda". Luego de participar en varias obras teatrales y después de varios casting para cine, logra incursionar en el sector mexicano de la época debutando como actriz en la película "Como México no hay dos", en 1981.

Desde entonces se abrió paso en el mundo del espectáculo, se casó con el conocido compositor y cantante Joan Sebastián en 1992, tuvo un único hijo y actualmente cuenta con más de 7.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram @maribelguardia.

Sigue leyendo: