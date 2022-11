FOTO | Maribel Guardia da cátedra de estilo con falda de cuero y botas altas de látex

Maribel Guardia es una de las actrices más queridas en el mundo del espectáculo, pero cuando se habla de moda es inevitable pensar en el glamour que derrocha con cada uno de sus atuendos en redes sociales y que la han convertido en un referente de estilo. Como sucedió con su más reciente look perfecto para otoño con el que presumió su escultural figura al usar una ajustada falda de cuero y botas altas de látex.

La actriz, de 63 años, ha demostrado en más de una ocasión que el estilo no está peleado con la edad ya que no duda en sumarse a extravagantes tendencias que van de mini vestidos, pasando por reveladoras transparencias hasta llegar a elegantes atuendos que sus más de 7 millones de seguidores en Instagram están dispuestos a replicar con la ilusión de resaltar su belleza como ella lo hace.

Look de Maribel Guardia perfecto para otoño. Foto: IG @maribelguardia

Esta vez la estrella del llamado “cine de ficheras” se sumó a los colores cálidos de la temporada con un look totalmente en negro y algunos detalles café, todo sin dejar de lado la elegancia y sensualidad que tanto la caracteriza. Para ello, optó por una falda de cuero con diseño recto ajustada a la cadera que ayuda a delinear a la perfección sus curvas y con delicados botones a un costado, así como corte asimétrico en la parte baja que deja ver más de sus torneadas piernas.

Acompañó la falda con unas botas altas de látex, uno de los accesorios que llegarán con fuerza durante otoño y prometen estar entre los favoritos gracias a su versatilidad con otras prendas y la comodidad que brindan ante las bajas temperaturas. Añadió una blusa estilo clásico y con diseño de animal print para mayor elegancia y el toque divertido que es parte de sus atuendos.

Secreto de Maribel Guardia

Maribel Guardia logra acaparar las miradas tanto en redes sociales como en cada uno de los eventos en los que desfila, pues además de su elegante estilo posee una de las figuras más impactantes de la farándula resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación de la que no duda en compartir detalles con sus seguidores.

La actriz puntualizó durante una entrevista que ha logrado su torneada figura de la mano de expertos y no por “dietas milagro” que ponen en riesgo la salud de quienes se someten a ellas; además, aseguró que no duda en darse algunos “gustitos” cuando así lo desea, pero debe permanecer el balance en su dieta para poder conservar su escultural físico.

Detalló que evita consumir alimentos con un alto contenido de azúcar y pone especial atención en los carbohidratos de los que suele ingerir sólo en una de sus comidas al día: “Cuando me como una tortilla en la mañana, en el resto del día ya no me como otra y evito el pan”.

Su rigurosa dieta no evita que consuma alimentos como pizza o postres, pero trata de cuidar la cantidad y para ello lo hace únicamente un día a la semana, sobre todo los domingos. Esto cambia en caso de que suba de peso, pues evita cualquier platillo que frene su meta hasta que vuelve a su peso ideal.

