Desde las escaleras, Maribel Guardia cautiva a sus 63 años en entallado vestido dorado

Maribel Guardia se sigue imponiendo entre las famosas como una de las más bellas y así lo confirmó la noche de este viernes al comenzar el fin de semana con mucho estilo y la mejor actitud, pues cautivó a sus millones de seguidores en redes sociales posando desde las escaleras con un entallado vestido dorado con el que también demostró que a sus 63 años presume silueta de veinteañera.

La cantante y actriz es considerada entre las artistas que pasan de los 60 años y siguen luciendo una figura de impacto, como también destacan las artistas Olivia Collins y Lourdes Munguía, de 64 y 61, respectivamente, quienes siguen manteniendo su silueta curvilínea como hace varios años, demostrando que la edad es sólo un número, al lucirse en reveladores atuendos, como vestidos ajustados o looks de playa.

Maribel Guardia se luce en ajustado vestido

Guardia compartió en sus cuentas de Facebook e Instagram, donde la siguen millones de fans, un par de fotografías en las que se le puede ver posando desde unas escaleras rojas, luciendo un coqueto vestido de tono dorado, con el que delineó su silueta a la perfección y complementó la pieza con zapatillas transparentes, logrando un atuendo moderno y juvenil con el que robó miradas.

Maribel derrocha belleza en ajustado look. Foto: IG @maribelguardia

En las instantáneas que Maribel compartió con sus 7.8 millones de fans en la plataforma de Meta, se le puede ver presumiendo su esbelta y curvilínea silueta, pues posó recostada y sentada en el sitio, con un atuendo que es perfecto para estilizar la figura femenina, pues se trata de una pieza ajustada que destaca por su escote en "V" y su corte debajo del busto, lo que afina la zona de la cintura.

"#feliz #viernes No dejes de brillar solo porque a algunos les molesta tu luz. Te espero hoy en @lagunillamb. #look @ronaldoanzuresmx", fue la frase y los hashtags que colocó la actriz para acompañar las imágenes, logrando recibir cientos de comentarios y más de 20 mil "me gusta", publicación que también aprovechó para promocionar la obra de teatro en la que está actualmente.

Guardia posó con mucho estilo con su look ceñido, y volvió a confirmar que es una de las mujeres más bellas de la farándula, y sobre todo que las prendas atrevidas seguirán siendo parte de su closet, como lo ha dejado ver con otros vestidos descubiertos, entallados o cortos, con los que conquista a sus millones de fans y recibe cientos de elogios con frases como: "Cada día más bella", "Hermosa", "Tú eres una muñequita linda" y "Que preciosa señora"; entre muchas otras.

La actriz conquista a sus millones de fans. Foto: IG @maribelguardia

Maribel del Rocío Fernández García, nombre real de la actriz y cantante, inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza, lo que la trajo a México, en donde destacó en el llamado Cine de Ficheras, y actualmente demuestra que la edad es sólo un número, pues presume cuerpazo y gran belleza.

