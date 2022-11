"La Tigresa”: la vez que intentaron compararla con María Félix y humillarla en vivo

Con 88 años de vida y muchas historias por contar, las anécdotas de Irma Serrano "La Tigresa", siempre han causado conmoción entre el público. Con la soltura que le caracteriza y sin pelos en la lengua, Irma no duda jamás en decir su verdad, a pesar de que ésta pueda parecer ruda para algunas personas.

Esto quedó de manifiesto hace dos décadas en la ocasión en que Irma se presentó en el programa de TV Azteca "Tómbola", mismo que suponía una confrontación entre un grupo de periodistas de espectáculos y su tarea de cuestionar a alguna luminaria o figura pública que fuera el o la invitada de la emisión.

Para ese entonces, Irma Serrano ya no era diputada, cargo político que había ostentado entre 1994 y el año 2000. Su colaboración en "Tómbola" se dio entre el 2000 y 2002. Con lujo de verdad, "La Tigresa" se defendió de cualquier cantidad de preguntas que le hicieron, incluso, llevándola casi al ridículo.

Sacan las garras de "La Tigresa"

El panel de comunicadores que cuestionó a Irma Serrano se conformó por Alex Kaffie, Shanik Berman, Ivette Hernández y Verónica Gallardo, todos ellos unos paladines de la información rosa en México. Conocedores de la vida de Irma, misma que ha sido del dominio público durante décadas, fueron especialmente puntillosos al destacar cualquier cosa sobre su pasado.

Con maestría, deambularon entre sus relaciones amorosas y alguno que otro escándalo, algo que sacó el lado más iracundo de Irma. Luego de esto, se fueron a la yugular, literal, al cuestionar sus cirugías y retoques estéticos, algo que poco afectó a la experimentada artista.

Por instantes, se le tildó de "amante de" y se cuestionó la veracidad de muchas de sus palabras. Ante esto, Irma Serrano sacó su lado más felino y se defendió, acusando de mentirosos a los presentes y devolviendo la misma moneda a la hora de hablar.

¿María Félix la humilló?

En un lapso de la entrevista, "La Tigresa" fue cuestionada sobre su relación con María Félix. Ante esto, las preguntas apuntaron directo a confrontarlas, diciendo que María Félix sí era la verdadera Doña, algo que a Irma le tuvo sin cuidado. Luego, se contó una anécdota donde María Félix le invitó a su casa y luego la corrió, algo que alimentó la molestia de la otrora diputada por el PRI y el PRD.

Ahí, con certeza, reveló que la relación con María Félix no era importante y que no la corrió de su casa, sino que ella se fue por gusto, puesto que La Doña la quiso usar para cantar ante sus invitados. Al no estar de acuerdo, Irma Serrano confesó que tanto ella como Lucha Villa y Lola Beltrán abandonaron esa velada.

Esta explicación no dejó muy complacidos a los comunicadores, quienes volvieron a la carga y llegaron a insinuar que La Doña tenía algún tipo de cariño especial por Irma. Esta, para rematar, indicó que ella en ese entonces estaba de muy buen ver y que no se inventaran historias pues desconocía las intenciones o preferencias de María Félix.

