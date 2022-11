Michelle Renaud cambia de look y se convierte en una provocativa castaña

Michelle Renaud es una de las estrellas más activas en redes sociales, ya sea para dar a conocer detalles de su trabajo en telenovelas o el cine, para compartir algo sobre su vida personal, sus viajes, la educación que le da a su hijo Marcelo o sobre su reciente relación con el actor Matías Novoa.

La actriz subió un video a su cuenta oficial en Instagram en donde aparece con un temporal cambio de look, esto porque está usando una peluca en tono castaño con un corte a los hombros, en donde resaltan sus ojos verdes, aunque es un cabello “falso”, luce guapa como es costumbre, además está al lado de su pareja Matías Novoa quien también lleva una larga melena rubia.

“Normal is Not my type (normal no es mi tipo)”, escribió la famosa en la descripción de las imágenes.