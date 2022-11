Irina Baeva enciende la red en coqueto look deportivo que resalta sus curvas

Irina Baeva comenzó de la mejor manera el mes de noviembre después de compartir un par de fotografías en sus redes sociales en las que se consolidó como una verdadera reina de belleza con un espectacular look que dejó al descubierto su envidiable figura, posiblemente una de las más reconocidas en la industria del entretenimiento.

Desde hace unos días, la protagonista de telenovelas como "Amor dividido", "El Dragón: el regreso de un guerrero" y "Muchacha italiana viene a casarse" ha presumido lo bien que la está pasando en los mejores destinos de Qatar. En todas sus publicaciones ha lucido de manera espectacular.

Ahora, la prometida de Gabriel Soto volvió a encender las redes sociales al subir una galería en la que lució más bella que nunca con un conjunto deportivo que resaltó cada una de sus curvas o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores, quienes se rindieron ante su belleza y sensualidad.

Irina Baeva enciende la red

Ante sus más de tres millones de seguidores en Instagram, la famosa nacida en Moscú, Rusia, demostró que la moda forma parte de su día a día al lucir de manera única con un look deportivo. Las fotografías fueron tomadas mientras disfrutaba de un paseo en camello por un desierto de Qatar.

Foto: Instagram/@irinabaeva

En las imágenes vemos a Irina Baeva presumiendo toda su belleza en un conjunto deportivo que llamó bastante la atención por los ajustados leggins y el micro top que dejó al descubierto su marcado abdomen, dejando más que claro que tiene un envidiable cuerpazo a sus 30 años de edad.

Como era de esperarse, la publicación de la actriz no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos sumó más de 38 mil me gusta y recibió un sin fin de comentarios los cuales destacan lo bien que luce con cada uno de sus looks desde tierras de Qatar.

Foto: Instagram/@irinabaeva

Irina Baeva, ¿se cancela su boda con Gabriel Soto?

En este 2022, Irina Baeva ha robado reflectores en la industria del entretenimiento después de que trascendiera que su boda con Gabriel Soto fue suspendida, pues aparentemente tomaron de decisión de poner una pausa a su relación sentimental.

A pesar de los rumores, la pareja continúa afirmando que siguen juntos, pero sus distintos compromisos laborales les han impedido tener su boda. En más de una ocasión han dicho que su boda se celebraría el siguiente año.

SIGUE LEYENDO

Ella es Ana, la guapa esposa de Hirving "Chucky" Lozano, figura de México en Qatar 2022

Yanet García paraliza la red con arriesgado disfraz de "Caperucita Roja"