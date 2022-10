Harold Torres exporta talento toluqueño

Con 15 años dedicado completamente al mundo de la actuación de manera profesional, Harold Torres ha conquistado poco a poco varios escenarios, no sólo en México, también en Hollywood, donde ha trabajado con artistas como Liam Neelson y Monica Bellucci.

Sin embargo, en todos este tiempo lo más complicado es ser coherente con lo que haces y piensas, ya que no se tiene el control de los proyectos en los que trabaja, ni el resultado final. “Hay proyectos que me encantaría hacer por los directores y compañeros, pero hay una cosa en la que debemos poner más atención: de qué habla la historia. Esto para mí es importante ahora”, detalló el actor originario de Toluca, Edomex.

Se sintió privilegiado por escoger proyectos, pero entiende que esto no es igual para todos, por eso tampoco crítica a los nuevos talentos que van saliendo y para probar su trabajo deben aceptar los mismos papeles estereotipados, pero tiene claro que “no todos los actores están para todos los personajes”.

Con Liam Neelson y Monica Bellucci trabajó en “Asesino sin memoria”, donde dio vida a un policía con raíces mexicanas. Está contento por la oportunidad y la experiencia, pero espera que cada vez sean más los colegas nacionales los que lleguen a Hollywood por su talento y no sólo por cubrir las “famosas cuotas”.

“Hay oportunidades muy buenas, pero también no concuerdo con la parte de las cuotas, me parece importante darle voz a todos, chicanos y latinos, pero es más importante darles la pauta para que ellos cuenten sus historias, no sólo ponerlos como personajes que no tienen nada que ver”, afirmó.