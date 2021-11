Liam Neeson protagoniza esta emocionante película de suspenso que podrás ver exclusivamente en HBO Max

Desde que en 2008 protagonizó Búsqueda implacable (Taken), Liam Neeson se ha convertido en uno de los actores de acción preferidos, ya sea por su estatura y su complexión, así como por sus rasgos duros, algo que el británico ha desempeñado de manera brillante, y una de sus mejores películas está exclusivamente para ver en HBO Max.

Bajo la dirección de Jaume Collet-Serra, en 2011 se estrenó Desconocido (Unknown), película que contó con las actuaciones de Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Frank Langella y Aidan Quinn, y que se convirtió en todo un éxito comercial debido a la trama y las constantes dosis de adrenalina.

La película se terminó convirtiendo en todo un éxito en taquilla, no sólo porque en ese momento Neeson ya era reconocido por los personajes de acción que interpretaba, también tenía que ver el realismo que el inglés ha imprimido a en sus actuaciones, también tuvo mucho que ver la historia y los momentos de tensión que se llegaban a crear a lo largo del filme. Sin embargo, los expertos en cine otorgaron calificaciones mixtas, pero ni eso detuvo que la gente acudiera a las salas.

¿De qué trata?

De visita en Berlín, Alemania, con su esposa Elizabeth (January Jones), el doctor Martin Harris (Liam Neeson) sufre un accidente luego de subir a un taxi, en el que el vehículo cae al río, pero un golpe en la cabeza y el hecho de casi morir ahogado, Harris entra en un prolongado estado de coma.

Cuando se despierta, le cuesta trabajo recordar quién es, por lo que le entregan sus pertenencias en el hospital. Al acudir al hotel en el que se hospedaba, descubre que otro hombre (Aidan Quinn) ha usurpado su personalidad.

A pesar de contar con algunas pruebas sobre su identidad, Harris cae en algunas contradicciones y hasta confusiones. Poco a poco irá recordando quién es y buscará a la conductora del taxi, Gina (Diane Kruger), a quien le pedirá ayuda, ya que se ha quedado totalmente solo en Alemania.

Esto lo llevará a emprender una frenética investigación para averiguar la verdad sobre lo que está sucediendo, pero lo que descubrirá no será precisamente lo que esperaba el doctor Harris.

Desconocido (Unknown) se posicionó como uno de los mejores estrenos en cine del 2011, ya que el filme que tuvo un costo de producción de 30 millones de dólares, logró recaudar más de 135 millones de dólares durante su tiempo de exhibición en cartelera.

La idea para realizar la película surgió a raíz de la novela "Out of my head", de Didier van Cauwelaert, por lo que se trabajó en un guión y en poco tiempo se logró confirmar la participación de Liam Neeson. Debido a que la mayoría de las locaciones ocurrieron en Alemania, se buscó a actores de esa nación, entre los que destacó Diane Kruger y el gran Bruno Ganz.

Al parecer la grabación de la película causó unas cuantas molestias entre la población alemana durante unas noches, ya que para realizar una persecución y tomar fotografías para un momento importante dentro de la trama, el accidente vehicular, se tuvo que cerrar durante varios días el puente Oberbaumbrücke, aunque el resultado fue fenomenal.

A pesar de la misteriosa trama y de que se trata de un verdadero filme detectivesco, los críticos no se portaron tan benevolentes, ya que consideraron que la historia es inverosímil, esto a pesar de que Neeson fue aplaudido por su actuación convincente, aunque un tanto parecida a sus anteriores papeles.

Sitios especializados en cine como Rotten Tomatoes le otorgaron una calificación de 55 por ciento, mientras que en Metacritic recibió una puntuación de 56 por ciento, mientras que al 80 por ciento de los usuarios de Google dijeron que les gustó el filme.

No importa que los críticos de cine no le hayan otorgado calificaciones perfectas a Desconocido (Unknown), lo que es un hecho es que las películas de Liam Neeson siempre se disfrutan y nunca está de más verlo rompiendo caras a diestra y siniestra, por lo que esta es una excelente recomendación para que veas en tu cuenta de HBO Max.

Sigue leyendo

HBO Max tiene esta película que dirigió Clint Eastwood y si te gusta la historia de la música necesitas verla

Vin Diesel se consagró como actor de acción y ciencia ficción gracias a esta película que puedes ver en HBO Max

HBO Max tiene en su catálogo una de las mejores películas de acción protagonizada por Sylvester Stallone