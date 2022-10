Curvy Zelma se luce con mini vestido de rosas y chamarra de cuero

Sin duda alguna una de las conductoras más guapas de la televisión mexicana es Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma, quien además de mostrar lo bella que es irradia con carisma y talento a todo su público, pero no solo eso también es una experta en moda y no duda en compartir con sus seguidores los fabulosos looks que usa.

En esta ocasión quiso consentir a sus fans mostrando un outfit que dejó con la boca abierta a los espectadores de Corazón Grupero, programa donde estuvo como invitada luego de la salida de la también conductora Alex Garza. Debido a su participación de este sábado aprovechó para lucirse con tremendo look.

Mediante su cuenta de Instagram compartió las fotografías donde luce un entallado y corto vestido en color negro y unas enormes rosas rojas que hacen que no pierdas la vista del atuendo, para complementar su look utilizó una clásica chaqueta de cuero y cerró con broche de oro usando una diadema en color dorado.

Así lució para el programa de este sábado

Sin duda alguna su estilo es único en la televisora del Ajusco, pues siempre es reconocida por mostrar que tiene un gran talento para combinar de mejor manera las tendencias, pero eso no es todo, también da cátedra de cómo las mujeres curvy lucen mejor que nadie cualquier estilo.

Curvy Zelma da cátedra de estilo para mujeres plus size en moderno look ejecutivo

Curvy Zelma sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram con un moderno look ejecutivo perfecto para el otoño. La influencer y cantante dio cátedra de estilo para mujeres plus size que buscan el atuendo ideal para un día en la oficina sin lucir aburridas.

A Curvy se le recuerda por su participación como presentadora en el show "Viva la tarde", se ha posicionado como en un ícono de moda para las mujeres curvy, además de ser un ejemplo de amor propio y confianza.

La también empresaria se lució con sus miles de fans en la famosa plataforma de Meta con un atuendo perfecto para resaltar su belleza, pues brilló con un look en tonos neutros, como el hueso y marrón, con el que definitivamente se coronó como una reina de estilo.

"El mejor para la oficina", aseguró Curvy

En las imágenes, Zelma se lució en un moderno outfit claro en el que combinó un blazer en color hueso con un top marrón, pantalón en tono perla, y como complementos zapatillas de estampado animal print y un bolso gris con detalles de metal en dorado.

