Verónica Castro: paso a paso el escándalo que la sigue y las fuertes acusaciones de Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante

Verónica Castro se encuentra una vez más en medio de la polémica luego de las acusaciones que el youtuber Jorge Carbajal lanzó en su contra, pues aseguró que la actriz supuestamente tenía conversaciones inapropiadas con fans menores de edad. Polémica a la que se sumó el periodista Gustavo Adolfo Infante con sus declaraciones, de las que después se retractó y negó haberle dado la razón al influencer.

¿Cómo comenzó todo?

A través de su cantal de YouTube, Carbajal compartió un video titulado “La otra cara de Verónica Castro” en el que la acusa de haber acosado a un grupo de fans -mujeres de entre 11 y 18 años- con las que habría tenido conversaciones durante la pandemia de Covid-19 en las que hablan de temas como la masturbación y veían fotografías subidas de tono.

"Verónica Castro hablada son sus fans de todo tipo de temas, de famosos, de contratos que llegó a tener muy importantes, anécdotas de grabaciones, que digo hasta ahí es muy interesante y vamos muy bien, pero de repente en la madrugada en la nochecita hablaba de masturbación veían fotografías muy muy subidas de tono y ella daba sus comentarios de ‘que rico se ve, que antojo, me enamore’ cosas así de ese tipo”, dijo.

El periodista Gustavo Adolfo Infante retomó las acusaciones contra la también cantante, de 69 años, y aseguró que se trataba de una acusación sería por lo que exhortó a las supuestas víctimas a iniciar un proceso legal en caso de ser cierto. Además, indicó que el youtuber no habría tocado el tema sino tuviera pruebas que demuestren lo que dice.

Verónica Castro exige disculpa

Tras hacer público el video en redes sociales, Verónica Castro decidió alzar la voz y compartió una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter que más tarde cerró como una medida drástica al exigir una disculpa pública tanto del periodista como del youtuber.

“Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona”, escribió.

Aunque este no habría sido el único mensaje compartido en esta red social, pues también los acuso de querer destruir a las personas a cambio de dinero: “Mírenlos y grábenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos, Dios mío”.

"Te ofrezco una disculpa de algo que no hice"

El conductor respondió este jueves a Verónica Castro durante su participación en el programa "Sale el sol" y aseguró que él no habría lanzado acusaciones en su contra, aunque puntualizó en que no tuvo nada que ver en ello le ofreció una disculpa.

“Tengo la boca muy grande, el hocico muy grande y luego digo cosas, quizá, fuera de lugar. En esta ocasión, no tengo que tomar una culpa, una responsabilidad que no me corresponde (…) porque desde que salió de este señor youtuber, yo dije: ‘No ha presentado una prueba, me parece una falta de respeto’ y dije, me parece, de él que es un mequetrefe, que no tiene nada en contra y no se vale que hable así de la señora Verónica Castro, eso fue lo que dije”, aclaró.

En cuanto a Jorge Carbajal, se dijo sorprendido por lo que dijo la “Chparrita de oro” en sus redes sociales y sostuvo las acusaciones en su contra, además de que envío un polémico mensaje con el hizo mofa de lo ocurrido: “¡Mañana sin falta! Ya voy…”.

