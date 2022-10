Querido miembro de la Dinastía Aguilar se casó dos veces con la misma mujer por este increíble motivo

Dentro de la Dinastía Aguilar hay diferentes historias de amor que son dignas de películas, sin embargo, hay una que es sumamente peculiar pues resulta que uno de los hijos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar se casó dos veces con la misma mujer, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos acerca de esta historia que muy pocas personas conocen.

El miembro de la Dinastía Aguilar que se casó dos veces con la misma mujer es nada más y nada menos que Antonio Aguilar Jr., quien, aunque no ha entrado en detalles, sí ha contado en un par de ocasiones su historia de amor con Susana Carrillo, quien es la madre de sus dos hijas, María José y Flor Susana.

De acuerdo con las propias declaraciones de Tony Aguilar Jr. su historia de amor con Susana Carrillo comenzó cuando se encontraba en su época universitaria y según su relato, conoció a la madre de sus hijas gracias a una amiga que tenían en común, no obstante, señaló que, Susana no le hacía mucho caso al principio, pero se empeñó en conquistarla y “al poco tiempo doblo las manitas”.

Antonio Aguilar Jr. y Susana Carillo se conocieron durante su época universitaria. Foto: Especial

Al poco tiempo de haber comenzado su romance, la pareja se casó y en el año de 1994 se convirtieron en padres de las mellizas María José (Majo) y Flor Susana. Durante un tiempo, la relación familiar fue muy buena, pero cuando cumplieron ocho años de matrimonio decidieron divorciarse y según el propio cantante él fue el responsable de dicha situación pues confesó que “tenía el defecto de ser mujeriego”.

Luego de su separación, ambos encontraron de nueva cuenta el amor y se volvieron a casar y durante ese lapso, Susana Carillo tuvo dos hijas más, sin embargo, al poco tiempo se volvió a divorciar y el cantante también hizo lo mismo sin pensar que tiempo después se volverían a enamorar y fue así como de nueva cuenta se casaron.

La pareja precreó a Majo y Susana en 1994. Foto: Especial

“Duramos separados siete años, ella se casa, yo me caso por otro lado, tiene dos hijitas, yo no tuve hijos, luego se separa, se divorcia y yo me divorcio y aprovecho para ver a mis hijas porque el ex marido (de Susana) no me lo permitía y con el pretexto de ir a ver a las hijas pues me volvió a gustar mucho y como el hombre es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra, pues me volví a tropezar”, señaló Antonio Aguilar Jr. durante una entrevista que le concedió a Don Francisco hace algunos años atrás.

Para finalizar, Antonio Aguilar Jr. señalo que él y su esposa Susana Carillo decidieron volver a casarse únicamente con el pretexto de hacer una fiesta en la que disfrutaron junto a sus hijas y seres queridos. Cabe mencionar que, pese a que el primogénito del “Charro de México” conserva un perfil bajo, se sabe que sigue casado con la madre de sus hijas y que sigue estando más que enamorado.

La pareja sigue felizmente casada hasta la actualidad. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Pepe Aguilar revela quien de todos sus hijos le parece el “más guapo”

Ángela Aguilar: Ella es Constanza, la prima más bella de la cantante que brilla en Instagram | FOTOS

FOTOS: Así es el rancho del abuelo de Ángela Aguilar que está en completo abandono