Ángela Aguilar: Ella es Constanza, la prima más bella de la cantante que brilla en Instagram | FOTOS

Ángela Aguilar causó un gran revuelo en redes sociales el pasado fin de semana debido a que felicito a su prima Constanza por su cumpleaños y la publicación de “La Princesa del Regional Mexicano” causó un gran revuelo entre sus seguidores pues quedaron asombrados por la belleza de la cumpleañera, por lo que como era de esperarse, el interés por conocer más a fondo de su vida comenzó a aumentar y por ello, en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos acerca de la hermosa prima de la intérprete de “Dime cómo quieres”.

Como se mencionó antes el nombre de la prima de Ángela Aguilar es Constanza y aunque no se dijo cuántos años cumplió se cree que a no rebasa los 25 años de edad y hasta donde se sabe no lleva el apellido Aguilar, pese a que es hermana de Majo y Susana, las hijas gemelas de Antonio Aguilar Jr.

Constanza ha destacado en redes gracias a su belleza. Foto: IG: constancity

De acuerdo con diferentes publicaciones, Antonio Aguilar Jr. y Susana Carillo procrearon a las mellizas Majo y Susana en 1994, sin embargo, años más tarde la pareja se divorció y durante ese tiempo, Carillo tuvo otra relación, en la cual, procreó a sus hijas menores Mariana y Constanza, no obstante, reportan que tiempo después se volvió a separar y años más tarde el destino hizo que se volviera a casar con el primogénito del “Charro de México”, quien aceptó a las hijas de su pareja como si fueran suyas.

Cabe mencionar que Susana Carillo se ha encargado de que todas sus hijas se lleven bien y hasta donde se sabe ha logrado su cometido a la perfección pues Majo Aguilar ha publicado diferentes videos donde ha mostrado la excelente relación que llevan las cuatro, pese a que estén enfocadas en diferentes cosas pues como bien se sabe, Majo está enfocada en la música, mientras que su hermana melliza Susana es diseñadora de modas, por su parte, Mariana es presentadora de noticias y Constanza estudió Derecho.

La hermana de Majo Aguilar posee un desarrollado sentido de la moda. Foto: IG: constancity

De momento, se desconocen muchos datos acerca de la personalidad de Constanza, sin embargo, desde que se dio a conocer su parentesco con Ángela Aguilar su popularidad en Instagram ha aumentado de forma considerable, además, en dicha plataforma derrocha belleza publicando fotografías en los distintos países en los que ha estado, además, como buen miembro de la familia Aguilar, también ha sobresalido gracias a su desarrollado sentido de la moda.

Constanza no ha mostrado interés por pertenecer a la farádula. Foto: IG: constancity

Hasta donde se sabe, Constanza no tiene intenciones de figurar en la farándula, pues en uno de los videos de Majo Aguilar confesó que no es muy buena para cantar, sin embargo, está muy claro que tiene todo lo necesario para triunfar como modelo o hasta podría incursionar como actriz pues su belleza ha impactado a más de uno.

