Eduin Caz se drogó en Las Vegas después de la pelea del "Canelo", así lo confesó

Eduin Caz es un ídolo músical, hay millones de personas de todas las edades que desean ser como el vocalista de Grupo Firme, es por eso que trata de dar un buen ejemplo y en muchas ocasiones ha mencionado que, aunque es un hombre con defectos como cualquier otro ahora hace las cosas mejor.

La sinceridad es parte de sus características que más le aplauden sus seguidores y cuando se trata de externar la verdad o contar alguna de sus anécdotas lo hace sin omitir algún detalle, tal y como recientemente en una charla de Billboard en la que confesó que recientemente consumió drogas.

En el video que ya es viral en la plataforma TikTok se aprecia que Eduin Caz describe que el pasado mes de septiembre estuvo en Las Vegas, ciudad en Estados Unidos en la que también ofreció un concierto, pero mencionó que fue después de la pelea de su amigo Saúl “Canelo” Álvarez cuando asistió a una fiesta con varios de sus conocidos y con sus compañeros de Grupo Firme.

Ya en el recinto dijo que empezaron a jugar cartas y que había varias personas que consumían mariguana, droga que es legal en algunos lugares de ese país, puntualizó en que él y los jóvenes de Grupo Firme no consumen ningún tipo de sustancia, solamente alcohol, pero que esa vez le ofrecieron una gomita que contenía dicha hierva.

“Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando, e iban otros amigos que les gusta fumar, yo no fumo, no uso drogas, no es lo mío, no se me da, la borrachera bienvenida, pero las drogas no es lo mío y me dice un amigo, ‘no que todos’, traía unas gomitas y me dio una gomita”, platicó el intérprete de “Ya supérame” y “En tu perra vida”.