VIDEO | Verónica Castro recibe la espalda de un cantante querido tras acusaciones por acoso a menores

Luego de la polémica que circuló de Verónica Castro, donde se le acusa de haber acosado a cuatro menores de edad, el cantante el Rock and Roll en español, Enrique Guzmán decidió pintar su línea con la actriz de telenovelas.

Verónica Castro ya contrató a un equipo de abogados Foto: IG @vrocastroficial

¿Le llegó el karma a Verónica Castro?

Fue durante su encuentro que el intérprete de "El Rock de la Cárcel", escuchó sobre el controversial tema que vive su colega, quien declaró; "No conozco su vida personal, entonces, de su vida privada, salieron a flote en este momento, pero yo nunca la traté en ese modo, no convivimos, no somos amigos íntimos", comentó

Enrique Guzmán no metería las manos al fuego por Verónica Foto: Especial

El compañero de escenario de Alberto Vázquez, Angélica María y César Costa, recordó una de las diferencias que tuvo con la mamá de Cristian Castro; "Ella (Verónica) me acusó de haberle agarrado un seno y no fue verdad. La verdad es que se está enfrentando a un chisme muy complicado, que espero que resuelva pronto", indicó.

Por otra parte, el padre de Alejandra Guzmán indicó que su primogénita ya se encuentra mejor, tras el accidente que tuvo en el escenario donde se dislocó la cadera en pleno show.

Comentó que ya le acomodaron su cadera y que no se había roto nada; "Está bien, sigue trabajando y no ha parado", confesó.

El rockero revela que Alejandra ya está mejor de salud Foto: Archivo

Por último, el exintegrante de los Teen Tops, dijo estar tranquilo en relación con la salud de su esposa, quien le realizaron cirugía en el corazón desde hace tiempo y reveló que le colocaron un marcapasos; "No sabes qué maravilla es el aparato: adivina en qué momento tiene debilidad", sentenció.

SIGUE LEYENDO

Verónica Castro se queda sin el apoyo de su familia tras escándalo de acoso a menores

Verónica Castro rompe el silencio y habla tras los señalamientos: "Lo que acaba de decir esa gente es de terror"

Gustavo Adolfo Infante responde a Verónica Castro: "Te ofrezco una disculpa de algo que no hice"