Megan Fox se inspiró en Pamela Anderson por Halloween y rompió Internet

Megan Fox no se quiso perder la celebración de Halloween y se animó a realizar una súper producción. La estrella de Hollywood ha aprovechado la "temporada escalofriante" para dar rienda suelta a la imaginación, de hecho, ha protagonizado cambios de look exprés con saltos de morena a pelirroja y posteriormente a rubia tan creíbles que no parecen obra de pelucas.

Una de las trasformaciones que hizo la actriz, es entrar en la piel de otra estrella como es la gran Pamela Anderson. Se la puedo ver a Fox con una supermelena rubio platino y flequillo largo que la intérprete de Transformers ha emulado a la perfección. Además, se puede ver que la pareja de la actriz interpreta a la perfección al músico Tommy Lee.

Megan Fox. Fuente: Instagram @meganfox

Las increíbles imágenes de Megan Fox como Anderson, fueron colgadas en la red sociales de Instagram donde ya cuenta con más de 2 millones de me gusta. Es que la interpretación que hace la actriz sobre la modelo de "vigilante de la playa", es casi como si fuera un holograma y por eso, los fanáticos no podían creer esa producción.

Recordemos que Pamela Anderson y Tommy Lee, estuvieron casados desde el 1995 al 1998 y gracias a esa relación, se hizo la miniserie de Pam & Tommy. Lo que no se sabe muy bien es porque Fox dice interpretar a la modelo para Halloween ya que por lo general los disfraces son más de terror que de personalidades del espectáculo.

Megan Fox. Fuente: Instagram @meganfox

Megan Fox de pelirroja

Antes de esa interpretación de Anderson, Megan Fox inauguro la temporada de Halloween con un color con el que nunca la habíamos visto: el pelirrojo fuego que más hay que cuidar para mantener brillante. Y es que, a pesar de que en el caso de Megan se trate de una peluca muy bien colocada, el color cálido que continúa a la última desde hace varias temporadas es de los menos agradecidos.