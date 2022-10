FOTOS | "Canelo" Álvarez: ¿Quiénes son las mujeres con las que tuvo a 4 hijos?

Tras la fiesta de XV años que organizó Saúl "Canelo" Álvarez a su hija Emily Cinnamon, celebración que estuvo llena de excentricidades, alcohol e invitados de lujo, así como una acalorada discusión con uno de los integrantes de Grupo Firme, el boxeador mexicano se ha vuelto tendencia en redes sociales, lo que ha hecho que aquellos que solo sabían que se sube a un cuadrilátero a tirar golpes se hayan interesado en su vida personal.

Y es que aunque muchos conocieron a Emily por las redes sociales y por la fiesta que le obsequió su famoso papá, la joven no es la única hija del campeón de boxeo, y por supuesto, no es la única pareja que ha tenido.

A continuación, te presentamos a las mujeres que han estado en la vida del originario de Guadalajara, Jalisco, quienes son actualmente las madres de sus cuatro hijos y que comparten a su papá sin ningún problema; sueño que desearía tener más de un hombre que tienen hasta cuatro familias sin que lo sepan.

¿Cuántas mujeres han tenido "Canelo"?

1. Karen Beltrán

La primera mujer en la vida del boxeador, Karen Beltrán, quien es la madre de Emily. Fue el amor de escuela de Canelo cuando eran adolescentes, incluso, la mamá de la quinceañera aún no cumplía los 18 años, y Saúl aún no era el boxeador profesional que hoy conocemos, quien llegó a tener muchas carencias que a veces no les alcanzaba para comer o comprar leche para su bebé; sin embargo, ambos procuraron que no le faltara nada.

2. Valeria Quiroz

El segundo amor de Saúl "Canelo" Álvarez, luego de terminar su relación con Karen Álvarez, inició en 2014 con Valeria Quiroz, quien al mismo durante el embarazo, sostenía una relación con la conductora Marisol González, pero, cuando al enterarse de que su pareja quien cinco años atrás la joven sostuvo una relación con el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, tendría una hija con el pugilista. Tiempo después finalizó su relación con la conductora de deportes y así se dedicó de lleno a cuidar a Mía Ener, su segunda hija.

Cabe destacar que el boxeador en un principio no la quería reconocer, pero tras una fuerte batalla legal con su expareja, Canelo la aceptó que la pequeña llevaba su sangre.

3. Fernanda Gómez

Por último, pero no menos importante, Fernanda Gómez, mujer por la que no estaríamos escribiendo esta nota, quien es la mamá de María Fernanda Álvarez de solo cinco años de edad, pequeña que al nacer, se separaron sus padres, pero, tiempo después decidieron darse otra oportunidad y en 2021 se casaron por la Iglesia en la Catedral de Guadalajara, teniendo una de las mejores fiestas del año en el mundo del espectáculo

4. Nelda Sepúlveda

Este fue un romance fugaz, mientras estuvo separado de Fernanda Gómez. En ese lapso, Saúl embarazó a Nelda Sepúlveda y así nació Saúl Adiel Álvarez, quien es hasta ahora el primer varón que podría continuar con el legado del deportista.

