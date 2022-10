Ninel Conde: Este es el bolso de 60 mil pesos con el que derrocha estilo por Europa | FOTOS

Ninel Conde causó un gran revuelo en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una serie de fotografías en las que presumió lo mucho que está disfrutando del viaje por Europa que ella misma se regaló de cumpleaños, sin embargo, otro de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue que “El Bombón Asesino” derrochó estilo gracias a un ostentoso bolso de 60 mil pesos, por lo que dicho accesorio generó todo tipo de opiniones entre los seguidores de la actriz.

En los últimos días, la actriz que le dio vida a “Alma Rey” en “Rebelde” se ha encargado de compartir a través de su perfil de Instagram todos los pormenores de su paseo por el continente europeo y por ello se sabe que ha visitado diferentes puntos de Italia, así como algunas de las paradisiacas islas pertenecientes a Grecia como Santorini y Mykonos donde ha aprovechado los extraordinarios paisajes para tomarse fotografías más que espectaculares.

Ninel Conde ha derrochado estilo por Europa.

ninelconde

Tras las publicaciones de Ninel Conde, “El Bombón Asesino” comenzó a recibir cientos de halagos y hasta múltiples felicitaciones atrasadas, no obstante, otro de los aspectos que llamó la atención de sus seguidores fue que la también cantante intentó que en varias de sus fotos resaltara un lujoso bolso de la exclusiva marca “Christian Dior”, el cual, según diferentes páginas especializadas en moda, puede alcanzar un valor de más de 60 mil pesos.

Ninel Conde se encargó de presumir su costoso bolso.

ninelconde

Como se mencionó antes, en diferentes fotos, Ninel Conde posó con su lujoso bolso y algunos de sus fans lo notaron por lo que no dudaron en tacharla de “presumida” y “pretenciosa”, no obstante, sus seguidores no tardaron en salir en su defensa y aseguraron que “El Bombón Asesino” puede darse todos los lujos que quiera argumentando que “para eso trabaja”, no obstante, la también empresaria no tomó partido y dejó que las críticas se calmaran por sí mismas.

Ninel Conde causó un gran revuelo en redes por su costoso bolso.

ninelconde

Cabe mencionar que, este no fue el único bolso que de lujo que ha presumido Ninel Conde durante su viaje, pues también se dejó ver con otro accesorio de la marca Yves Saint Laurent, el cual, fácilmente también podría rebasar los 50 mil pesos, no obstante, la también estrella de OnlyFans ha manifestado en diferentes ocasiones que no escatima en gastos cuando se trata de verse bien y derrochar estilo.

Los bolsos de Ninel Conde causaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

ninelconde

Actualmente, Ninel Conde tiene 46 años de edad y cuenta con más de dos décadas de trayectoria dentro de la industria del espectáculo, además, se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística pues pese a que hace unos meses anunció que se alejaría de la actuación, ha logrado darle mayor proyección a su faceta como cantante, no obstante, es todo un fenómeno en redes sociales donde se reafirmó como todo un sex symbol desde que hace unos meses sorprendió al abrir su cuenta de OnlyFans donde derrocha belleza y sensualidad sin ningún tipo de restricción.

