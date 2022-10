Macky se olvida de polémicas en MasterChef; enciende la red en minifalda | FOTO

Una vez más, Macky González se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de protagonizar una nueva polémica en MasterChef Celebrity, reality en el que se ha consagrado como una de las participantes más queridas o al menos así se lo hacen saber sus fieles seguidores.

Como sabes, la famosa atleta alcanzó gran parte de su fama después de coronarse como campeona de la primera temporada de Exatlón México. Posteriormente tuvo un breve paso por Televisa en donde ganó la edición 2020 de Guerreros. A su regreso a TV Azteca volvió a Exatlón México y ahora brilla en MasterChef Celebrity.

En su paso por la cocina más famosa del país, Macky González ha protagonizado varias polémicas debido a las fuertes discusiones que ha tenido con los chefs dividiendo opiniones entre los televidentes, pues algunos dicen que está bien que defienda sus platillos y otros aseguran que tiene que escuchar las opiniones de los expertos.

Foto: Instagram/@macky.mx

Macky González se olvida de polémicas en MasterChef Celebrity

A pesar de que está en el ojo del huracán por sus polémicas en MasterChef Celebrity 2022, Macky González se olvidó de su participación en el reality show después de compartir un par de fotografías en las que dejó en claro que la moda y el buen vestir forman parte de su día a día.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la campeona de Exatlón México compartió una fotografía posando desde Turquía con un hermoso look que no pasó desapercibida para nadie y la coronó como la reina de la moda del concurso de cocina más famosa en el país.

Al borde del mar, Macky González deleitó las miradas de sus más de un millón de seguidores al lucir un colorido look en color amarillo que resulta ideal para el otoño. Los internautas inmediatamente se rindieron ante la su envidiable figura, posiblemente una de las más espectaculares en la industria del entretenimiento.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para nadie sumando, hasta el momento, más de 42 mil me gusta y un sin fin de comentarios, los cuales destacan la belleza que luce con ese envidiable look y se tipo de prendas.

"Hermosa", "Bella" y "Elegante", fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella de televisión.

Foto: Instagram/@macky.mx

SIGUE LEYENDO

Gaby Ramírez se luce en look de minifalda y blusa de pronunciado escote | FOTOS

Irina Baeva se "separa" de Gabriel Soto y confirma que "se va" de México | FOTOS