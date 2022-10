Tom Hiddleston y Zawe Ashton le dan la bienvenida a su primer hijo

Tom Hiddleston es uno de los actores más aclamados del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) por su papel como Loki y aunque goza de una exitosa carrera en el cine mantiene los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, aunque esto no evitó que una fuente cercana a la pareja revelara que ya nació su primer hijo junto a la actriz Zawe Ashton.

“A Tom y Zawe les encanta ser nuevos padres y están llenos de alegría (…) Han tenido las dificultades de los nuevos padres y no duermen mucho, pero están emocionados”, dijo la fuente a Us Weekly confirmando que los actores ya le dieron la bienvenida su primogénito, aunque no revelaron más detalles se espera que sean las celebridades quienes den la noticia a través de sus redes sociales.

Zawe Ashton da a conocer su embarazo a su paso en una alfombra roja. Foto: IG @italyfanpagemultifandom

En junio pasado Zawe Ashton dio a conocer su embarazo al desfilar por la alfombra roja de la cinta "Mr. Malcolm List”, en la que dejó ver lo avanzado que estaba debido al tamaño de su vientre que presumió con un elegante vestido dorado de mangas largas y los hombros descubiertos, así como ligeras transparencias que brindaban mayor comodidad y un glamuroso movimiento a quien lo portó.

Tras el estreno de la cinta, Tom Hiddleston confirmó a Los Angeles Times su compromiso con la actriz y dijo sentirse “muy feliz”. La pareja desató los primeros rumores de una boda durante los premios BAFTA, donde Ashton intentó ocultar sin éxito el impactante anillo de diamantes que más tarde mostró la presentadora de televisión AJ Ododu con una foto compartida en su cuenta de Instagram.

Zawe Ashton presume su anillo de compromiso. Foto: IG @fandelosfamosxs

Historia de amor

Tom Hiddleston y Zawe Ashton se conocieron en 2019 cuando ambos participaron en la obra de teatro “Betrayal”, algunos han señalado que el flechazo entre ellos fue al instante y demostraron tener una gran química tanto fuera como sobre el escenario.

La pareja comenzó a salir en secreto y mantuvieron su romance en total discreción, por ello, fue hasta septiembre del 2021 cuando hicieron su primera aparición en público durante sus románticas vacaciones en Ibiza, España.

Tom Hiddleston y Zawe Ashton se comprometieron luego de tres años de relación. Foto: IG @zawe

Hace algunos meses se dio a conocer que Zawe Ashton se incorporará a Marvel con “The Maravels” en donde Brie Larson, Teyonah Parris y Iman Vellani son los protagonistas, en la cinta tendrá el papel de villana y se espera que llegue a las salas de cine el 28 de julio de 2023, según lo revelado en la Comic-Con de San Diego realizada en julio pasado.

La actriz ha participado en otros proyectos de cine y series como “Velvet Buzzsaw”, “Blitz”, “La viuda” o “Animales nocturnos”. Entre sus más recientes producciones, además de la de Marvel, trabaja en la cinta “Mr. Malcolm's List”.

