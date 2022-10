Sarah Kohan impone estilo en vestido de extravagante escote

Sarah Kohan, la modelo que se dio a conocer en México por ser la esposa del futbolista Javier "Chicharito" Hernández, causó furor en las redes sociales luego de compartir en su cuenta oficial de Instagram un par imágenes en las que se lució con un vestido lavanda de extravagante escote con el que impuso estilo para la temporada y se consagró como una de las favoritas en las plataformas.

La guapa australiana se había mantenido alejada de las redes después de que demandó a su ex esposo por la manutención de sus dos hijos, Noah, de 3 años, y Nala, que recientemente llegó a los 2, sin embargo, desde hace unos meses se le ha visto más activa y ha vuelto a compartir sus mejores looks con sus seguidores, quienes no la han dejado de apoyar desde sus problemas de pareja con el mexicano.

Sarah Kohan presume atrevido look

En su cuenta de la popular plataforma de Meta, donde la siguen 1.5 millones de admiradores, Kohan compartió dos fotografías en los que se lució con un vestido con el color que fue sensación en el verano y promete seguir tomando fuerza en esta temporada, pieza que hizo el contraste perfecto con su nueva imagen, pues la modelo también dejó ver que cambió el tono de su cabello, y ahora presume una melena castaña oscura.

Sarah se lució en extravagante look. Foto: IG @sarahkohan

"Something a little different" (Algo un poco diferente), fue el texto con el que Sarah, de 28 años, acompañó la publicación que ha generado más de 11 mil "me gusta" y cientos de comentarios en inglés y español, pues la modelo ganó muchos fans mexicanos por su relación con Javier Hernández, quien en los últimos días ha dado de qué hablar por no ser convocado a la Selección Mexicana para el Mundial de Futbol que se realizará en Qatar.

En las fotografías, la ex pareja del futbolista que actualmente es parte del equipo LA Galaxy, derrochó estilo con su atuendo en tono lavanda, vestido largo que destaca por su escote drapeado y extravagante, con el que Kohan mostró su piel bronceada y como en otras ocasiones, dio cátedra de estilo para las mujeres que desean lucir sofisticadas sin perder el glamour y la modernidad.

Aunque hace sólo unos meses la originaria de Australia causó alarma entre sus millones de admiradores por lo delgada que se veía, la modelo, que ha colaborado con reconocidas firmas internacionales, como Prada, ya no recibe comentarios al respecto, y por el contrario, le llueven halagos por los atuendos que presume, con los que cautiva y resalta su belleza, como el vestido ajustado que presumió en su última publicación de Instagram.

La modelo cambió de imagen, ahora es castaña. Foto: IG @sarahkohan

Sarah Kohan se casó en el año 2019 con Hernández. La pareja tuvo dos hijos, y después de muchos rumores de separación, se confirmó en el 2021 que estaban en proceso de divorcio. En julio del año pasado, los medios estadounidenses dieron a conocer que la modelo demandó a su ahora ex pareja por no darle la manutención de sus hijos. De acuerdo a información de TMZ Sports, la modelo declaró que el futbolista "no participa en la crianza diaria de sus dos hijos", según comentó el abogado de la australiana en los documentos que se le presentaron a la Corte de Estados Unidos.

