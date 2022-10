Sarah Kohan reta la censura con atrevido vestido de transparencias

Sarah Kohan, la modelo que se dio a conocer en México por ser la esposa de Javier "Chicharito" Hernández, causó furor en las redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que se lució con un atrevido vestido de transparencias con el que retó la censura.

La guapa australiana, de 28 años, se había mantenido alejada de las redes después de que demandó a su ex esposo por la manutención de sus dos hijos, Noah y Nala, sin embargo, desde hace unos meses se le ha visto más activa y ha vuelto a compartir sus mejores looks.

Sarah Kohan presume atrevido look

En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 1.5 millones de seguidores, Kohan compartió una fotografías con los que se dejó ver con un revelador look, presumiendo también su esbelta y curvilínea silueta, tan admirada por sus fans desde el inicio de su carrera, aunque en los últimos meses ha recibido críticas por verse demasiado delgada.

Sarah se lució en un atrevido look. Foto: IG @sarahkohan

"Another one with this dress because I love it" (Otra con este vestido porque me encanta), fue el texto con el que Sarah acompañó la publicación que ha generado más de 12 mil "me gusta", y en la que hace referencia a un posteo anterior en el que se lució con la misma prenda, pero combinada con botas de lluvia.

En las fotografías, la ex pareja del futbolista mexicano derrochó estilo con su atuendo que lució sin zapatos. Y así, descalza y con su atrevido look, la australiana retó la censura de las redes, pues el vestido de transparencias es muy revelador y permite ver su piel y sus piernas.

Aunque hace sólo unos meses Kohan causó alarma entre sus millones de admiradores por lo delgada que se veía, la modelo australiana ya no recibe comentarios al respecto, y por el contrario, le llueven halagos por los atuendos que presume, con los que cautiva y resalta su belleza.

La modelo australiana conquista con su belleza. Foto: IG @sarahkohan

Sarah Kohan se casó en el año 2019 con Hernández. La pareja tuvo dos hijos, y después de muchos rumores de separación, se confirmó en el 2021 que estaban en proceso de divorcio. En julio del año pasado, los medios estadounidenses dieron a conocer que la modelo demandó a su ahora ex pareja por no darle la manutención de sus hijos.

Según información de TMZ Sports, la modelo, originaria de Australia declaró que el futbolista mexicano "no participa en la crianza diaria de sus dos hijos", según comentó el abogado de Kohan en los documentos que se le presentaron a la Corte de Estados Unidos.

La exesposa de "El Chicharito" impone estilo con sus atrevidos atuendos. Foto: IG @sarahkohan

