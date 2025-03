Esta es la historia de la romántica canción que aparece en el primer capítulo de Daredevil: Born Again

Un año después de la traumática muerte de su amigo y compañero Foggy Nelson, Matt Murdock se alista para acudir nuevamente al despacho en el que trabaja como abogado. en el fondo, se aprecia el paisaje neoyorquino.

Mientras el famoso abogado se arregla, en el fondo aparecen las notas de una triste canción, creada por el cantautor australiano Nick Cave, en la que habla sobre el dolor profundo de una pérdida.

Esta escena pertenece al primer capítulo de la serie Daredevil: Born again, en la que se retoman las aventuras del llamado Demonio de Hell’s Kitchen desde un punto de vista novedoso y con su archienemigo lleno de poder político.

Daredevil: Born Again, el cómic que inspiró a la serie de Disney Plus, ¿cuánto cuesta y dónde comprarlo en México?

Los primeros episodios de la serie, perteneciente al Universo Cinematográfico Marvel y disponibles en la plataforma Disney Plus, han recibido críticas positivas y, en buena medida, se deben a la afortunada elección de su banda sonora.

La canción que aparece en la serie de Marvel fue publicada por primera vez en el disco The Boatman’s Call de 1997, realizado con temas que Cave escribió mientras se encontraba en un centro de rehabilitación.

De acuerdo con el músico australiano, era apenas su segunda semana de desintoxicación cuando, después de ir a misa, regresó lentamente a su habitación y, mientras caminaba, se le ocurrió la música.

“La mayoría de las canciones provienen de experiencias personales y fueron concebidas por varias razones, pero este tipo de canciones de amor son, al final, iguales: líneas de vida tiradas hacia las galaxias por un hombre que se está ahogando”, escribió Cave sobre su canción en el discurso The Secret Life of the Love Song, presentado en el Festival de Poesía de Viena de 1998.