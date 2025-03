Daredevil: Born Again, el cómic que inspiró a la serie de Disney Plus, ¿cuánto cuesta y dónde comprarlo en México?

"Daredevil: Born Again" estrenó sus dos primeros episodios y ya es una de las series más queridas por los fanáticos del superhéroe, quienes desde 2019 esperaban ver más de su personaje favorito. Sin embargo, la separación con Netflix ocasionó que las series de Marvel en esa plataforma fueran canceladas.

Con un porcentaje de más de 90 en Rotten Tomatoes, la serie pinta para ser de lo más importante de Marvel, luego de que los fanáticos no recibieron de buena manera los últimos proyectos de la empresa, por lo que han conseguido al fin sentirse satisfechos con lo que han visto.

Si te gustó o no la has visto, te dejamos la historia que consiguió inspirar a esta gran serie de Disney Plus y cómo es que han conseguido que muestre una versión más actualizada de un clásico de Marvel, así como donde comprarlo si te atrapa la historia original de Frank Miller.

¿De qué trata Daredevil Born Again?

"Daredevil: Born Again" es una historia clásica del personaje Daredevil, escrita por Frank Miller e ilustrada por David Mazzucchelli, publicada en Daredevil #227-233 en 1986. Es una de las historias más icónicas del "Hombre sin Miedo", explorando su caída y resurrección en un relato oscuro y psicológico.

La trama comienza cuando Karen Page, antigua secretaria y amante de Matt Murdock, se ha convertido en actriz de películas para adultos y adicta a la heroína. En un acto de desesperación, vende la identidad secreta de Daredevil por una dosis de droga. La información llega hasta Wilson Fisk, alias Kingpin, quien decide destruir la vida de Murdock de manera meticulosa y despiadada.

Usando su influencia, Kingpin manipula el sistema judicial para que el gobierno congele las cuentas de Murdock, lo acuse falsamente de soborno y lo despoje de su licencia como abogado. Sin dinero, hogar, ni carrera, Matt comienza a perder la cordura y cae en una profunda desesperación. Su vida sigue deteriorándose hasta que Kingpin ordena que su apartamento sea destruido. Sin embargo, Matt sobrevive y, aunque está al borde de la locura, empieza a reconstruirse desde cero.

Mientras tanto, Karen Page, sintiéndose culpable, regresa a Nueva York con la esperanza de redimirse y advertirle a Matt del peligro. En paralelo, Ben Urich, el periodista del Daily Bugle, investiga la corrupción detrás de la caída de Murdock, lo que pone su vida en riesgo.

Daredevil consiguió la categoria de "Fresh"/Créditos:IG @daredevil

Kingpin, al ver que Matt sigue con vida, envía a un asesino a eliminarlo. Sin embargo, Murdock, aunque debilitado, logra derrotarlo y encuentra refugio con su madre, Maggie, quien es monja. Con su fe y voluntad renovadas, Matt comienza a recuperar fuerzas.

Para acabar con Daredevil de una vez por todas, Kingpin introduce a un nuevo villano: un soldado con problemas mentales que viste el traje de Daredevil y comienza a cometer asesinatos para desacreditar a Murdock. Con ayuda de su aliado, el Capitán América, Matt logra desenmascarar la conspiración y exponer la corrupción dentro del gobierno, lo que finalmente debilita a Kingpin. Daredevil consiguió ser tendencia en redes sociales/Créditos:IG @daredevil

Born Again es considerada una de las mejores historias de Daredevil y un punto culminante en la carrera de Frank Miller. Explora temas como la fe, la resiliencia y la corrupción del poder. La narrativa, combinada con el arte realista de Mazzucchelli, cimentó a Daredevil como un personaje más complejo y psicológico.

¿Dónde comprar Daredevil Born Again?

El famoso cómic no está disponible de momento en Panini comics, pero se puede comprar a través de plataformas como Mercado libre o Amazon con un precio entre 300 y 500 pesos mexicanos. Es importante mencionar que el producto está en inglés, pues no se ha realizado una reimpresión al español.