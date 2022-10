Entre lágrimas, querido conductor de VLA pide su salida inmediata del matutino: "Ya no quiero seguir"

Una vez más, el programa matutino "Venga La Alegría" se colocó en boca de todos después de que uno de sus colaboradores más queridos y polémicos rompiera en llanto frente a las cámaras de televisión para expresar su deseo de salir del elenco, pues presuntamente ha dejado de disfrutar del trabajo que tantas alegrías le ha dado.

En plena transmisión en vivo, el experto en temas de la farándula no pudo ocultar su frustración al pedir el micrófono para dar un importante anuncio, dejando en completo shock a la gran mayoría de sus compañeros y miles de televidentes que presenciaban el reconocido matutino de TV Azteca.

Hace un par de semanas, "Venga La Alegría" sorprendió a toda la audiencia al confirmar el lanzamiento de la segunda temporada del reality show "¡Quiero cantar!", protagonizado por varios integrantes de su elenco y otras estrellas invitadas que ponen a prueba sus habilidades frente al micrófono.

A pesar de la gran aceptación que ha tenido el concurso, Gabo Cuevas, uno de los participantes más destacados, presuntamente no la ha pasado nada bien debido a la exigencia y bajas calificaciones que ha recibido en sus recientes participaciones, por lo que pidió que le permitieran abandonar la competencia.

En la reciente transmisión de "¡Quiero cantar!", el conductor de televisión pidió unos minutos para expresar la tristeza y angustia que le ha generado su participación en el reality show ya que no ha estado tranquilo desde que recibe bajas calificaciones por sus presentaciones arriba del escenario.

Frente a todo el elenco de "Venga La Alegría", el reportero de espectáculos rompió en llanto para decir que "¡Quiero cantar!" le quitó la tranquilidad y le ha generado demasiada frustración. En este sentido dijo que lo mejor era salir para que el público no se llevara una mala imagen de él.

"Estar aquí es un sueño. Ya no me está dando tranquilidad. Estoy muy contento. Ya no quiero seguir en la competencia por la razón de que me está frustrando mucho, no quiero que la gente me vea como una persona grosera. No me está sumando nada positivo. ", expresó justo antes de romper en llanto.