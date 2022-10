"Bardo" la película que va representar a México en los Oscar 2023 se filmó en secreto y así fue la historia

Dentro de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, una de las películas que sin duda ha paralizado a los espectadores y al evento mismo es la nueva entrega de Alejandro González Iñárritu, se trata de “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades”, la cual se estrenó por primera vez en México dentro del marco de este importante evento de difusión artística y cultural.

Francisco Rubios es uno de los actores que forman parte de esta importante producción y ahora a través de la misma se ha enfrentado a su más grande reto actoral al encarnar en la gran pantalla a Luis Baldivia, un perspicaz periodista que tiene un papel con matices antagónicos, quien se deja ver como amigo y colega de antaño de Silverio Gama”, papel realizado por Daniel Giménez Cacho.

El actor entró a la producción de manera oculta. Foto: Daniel Solís

El famoso reveló que es este es un personaje que juega el rol de ser la némesis de Silverio, quien además representa al castigo y al juez interior que de alguna manera todos llevamos dentro y nos pone a prueba constantemente para ver de qué estamos hechos, lo cual busca externar al espectador.

La mayor dificultad de esta actuación se dio porque el rodaje se realizó en total secreto, por lo que Francisco Rubio preparó su personaje sólo con las escenas que tenía de su casting, sin saber bien a bien el rumbo de la historia.

"Desde el proceso de casting fue místico, de hecho no fue un casting, eran entrevistas, no eran escenas y no nos decían cuál era el proyecto ni el nombre del director del proyecto, sólo sabíamos que era un proyecto muy grande, entonces te puedo decir que luego de dos años me di cuenta de la historia en el Festival de Cine de Venecia porque nunca tuvimos el guión, teníamos escenas cortitas”, dijo en entrevista para El Heraldo de México.