Maldita Vecindad ofrece un concierto en la arena Ciudad de México

Casi 40 años tiene en la escena musical mexicana el grupo Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, deleitando a sus fans con éxitos como “Kumbala”, “Don Palabras” y “Pachuco”, u otros más recientes como “El país en el que no pasa nada” o “5to Patio Ska”; recientemente reunieron a 110 mil personas en el Zócalo capitalino, demostrando lo vigente que siguen en la industria, lo cual atribuyen justo a sus letras.

“En nuestro tiempo hacía falta, una música que estuviera orgullosa de la cultura popular, que retoma los sonidos contemporáneos como el rock, el funk, el reggae y que retomara el estilo popular donde el barrio es un espacio de creatividad… Utilizamos una parte de la energía del rock para hablar de nosotros mismos y eso nos ha mantenido vigentes”, afirmó Roco Pachukote.

El vocalista del grupo afirmó que el reto de la sociedad mexicana es seguir definiéndose con una visión de orgullo hacia la propia cultura, y no sólo valorar lo que viene de afuera. En ese sentido, “Pato”, el guitarrista, comentó que también han trascendido durante todos estos años por tener una visión particular en sus letras que no respondía a una necesidad comercial: “Decíamos y tocábamos lo que queríamos, no había muchas referencias más que de oídas”.

Ante el trabajo de las nuevas generaciones, Roco siente que este mismo sentimiento de unión y orgullo lo ve en los grupos indígenas que están creando rock, hip hop, rap, merengue y más estilos en sus propias lenguas, conquistando a su comunidad y espera pronto a más mercados.

Disfrutan tradición

Como cada año, la banda ofrecerá su concierto “Día de Muertos en la Vecindad”. Ahora la cita será el 29 de octubre en la Arena Ciudad de México. Este show busca honrar a todos sus seres queridos que se adelantaron al más allá, especialmente a toda la gente que partió durante la pandemia y a su amigo Eulalio Cervantes “Sax”. Para este evento invitan a todos los asistentes a disfrazarse de calacas o catrines, y posen también en la megaofrenda que ponen en la entrada al recinto de Azcapotzalco.

“La música es la gran medicina que nuestros ancestros tenían, no solo como un espectáculo o diversión, ésta la usaban para liberarnos, transformarnos y encontrar el camino en unidad y movimiento”, agregó el líder de la banda.

La banda se formó en 1985, durante el movimiento de rock en tu idioma.

Se presentaron en julio pasado en la plancha del Zócalo de la CDMX, reuniendo a 110 mil personas.

En 1988 lanzaron su primer disco y en el 91 salió “El Circo”, su álbum más emblemático.

En 2011 tuvieron una pausa, pero regresaron con más fuerza en 2014.

6 discos de estudio tiene la banda.

1996 grabaron su MTV Unplugged.

4 veces han estado en el Zócalo.

