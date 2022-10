“MasterChef Celebrity”: Macky González arremete contra los chefs tras su salida y los llama “déspotas”

La competencia avanza en “MasterChef Celebrity” poniendo a prueba las habilidades culinarias de los famosos que luchan para no ser eliminados del reality show, como sucedió con Macky González cuyo error en su platillo la convirtió en la novena expulsada y la más controversial debido a la actitud que tuvo con los chefs por la que recibió fuertes críticas de internautas que la tacharon de “irrespetuosa” en redes sociales.

Aunque la rivalidad y la tensión son el ingrediente principal de cada capítulo en el programa, la exparticipante de “Exatlón México” lo llevó a otro nivel convirtiéndose en una de las participantes más polémicas ya que no se quedó callada ante los momentos que consideró como “injustos”, pero esto desató la molestia de los chefs Betty Vásquez y Pablo Albuerne contra quienes arremetió tras su salida.

“Estos chefs déspotas y mandones no deberían de existir. Ese tipo de figura como de líder ya no cabe en este siglo, creo que debemos de dejar de justificar ‘ay, es que ellos son así porque son chefs’, o sea, un chef al igual que un maestro, un director tiene que tener algo básico que es el respeto y tener la vocación para explicar su materia”, dijo la también conductora en entrevista para ‘De lo que UNO se entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

González admitió que nunca congenió con los chefs y sintió el distanciamiento entre ellos, algo que habría perjudicado a su desempeño debido a que no tuvo la retroalimentación que esperaba para poder mejorar sus platillos: “Algo con lo que nunca hice clic con ellos es que, ok me regañaban, perfecto, yo te juro que aguanto, pero que no me hayan como encausado a explicarme como se podía manejar mejor una técnica, lo que sea, eso es lo que no me llevo así del programa, eso es lo que me faltó”.

Pleito fuera de "MasterChef Celebrity"

“Eres muy testaruda”, fue una de las últimas frases del chef español Pablo Albuerne para Macky González a su salida recordando los constantes enfrentamientos que tuvieron y que habrían traspasado la pantalla, pues la atleta aseguró que no fue el único momento de tensión en la cocina más famosa de México, incluso, en alguna ocasión alguien le recordó que era su derecho no quedarse callada.

Macky González se lanza contra los chefs. Foto: IG @macky.mx

“Este programa a mí me encanto, porque se vieron claramente las dos generaciones, yo ya no pertenezco a esa generación de agachados, de ‘ay, porque es la autoridad, no le puedo decir nada’, ni madr**. Si es la autoridad y tiene que darme una retroalimentación de mi salsa, pues con la pena, la tiene que probar, yo estaba en mi derecho, al igual que todos los otros platillos, lo probara, no estaba pidiéndole algo surrealista”, detalló.

Indicó que la polémica fue tal fuera del reality show que alguien intervino por ella para que pudiera expresar su opinión: ““Las cosas que ustedes vieron en la tele son un pequeño pedazo de todo lo que pasaba, o sea, de verdad no se pueden imaginar la gente que tuvo que intervenir, porque no, no se les podía decir nada y llegó una persona a decir ‘Macky tiene derecho a hablar’, o sea a mí me querían callar, ¿cómo por?, todas esas cosas no las pasaron”.

