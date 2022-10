La pelea que marcó a Grupo Firme antes de la polémica con Canelo Álvarez

Las redes sociales han sido el espacio a través del cual diversas voces e incluso disputas entre celebridades se han dado conocer, tal es el caso de Christian Nodal y Grupo Firme, quienes gozan de gran éxito actualmente; sin embargo, hay claros roces entre ellos.

Estos surgieron hace unos años, luego de que el cantante sonorense señalara frente a algunos de sus fans con quiénes podría hacer una colaboración y con quiénes no.

El intérprete de Botella tras Botella indicó que había "cero por ciento" de posibilidades hacerlo con la banda que rompió un nuevo récord de asistencia en la plancha del Zócalo capitalino al lograr reunir a 280 mil personas.

"Ni al caso eh y al muchacho no lo conozco, ni tampoco es que yo tenga problemas con otro artista que dije que no iba a colaborar, más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto, te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, a mí no me gusta mucho su música", contestó a sus seguidores cuando le preguntaron si le caía mal Caz.

Pese a esta declaración, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, decidió no darle importancia y continuar con sus eventos musicales.

Grupo Firme no dio importancia a las declaraciones del exnovio de Belinda. Foto: Especial

Además, en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2022, la expareja de Belinda aseguró durante una transmisión en vivo con sus seguidores que su intención nunca fue hablar mal de la banda, simplemente en aquel momento su música no era de su agrado.

De acuerdo con Nodal, no pensó que su comentario podría ofender a alguien, y aclaró que solo ha trabajado con aquellos artistas que le gustan, además ofreció disculpas a Caz, aseguró.

Agregó que en los inicios de su carrera, sus ídolos musicales lo "pisotearon" porque lo veían como una "competencia", por lo que desde ese momento se dijo a sí mismo que cuando el fuera exitoso no "le daría la oportunidad de trabajar a nadie con quien yo no quisiera".

Empero el cantante de "Adiós amor" y "Ya no somos ni seremos", señaló que ahora algunas de las letras de Grupo Firme le agradan, en cambio la primera vez que dijo que no había posibilidades de colaborar con la agrupación, lo que había escuchado no le había gustado.

Seguir leyendo:

FOTO | Ángela Aguilar recibe hermoso ramo de rosas y recuerda a Christian Nodal

Eduin Caz lanza preocupante mensaje: "Cuando me vaya de este mundo les diré a quién hago responsable”

Christian Nodal grabará una canción con el hermano de Selena Quintanilla, estos son los detalles