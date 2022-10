¿Indirecta a Eduin Caz? Julio Preciado critica a los nuevos cantantes de regional mexicano

Julio Preciado es una de las leyendas del género del regional mexicano, pues lleva varios años en la industria y ha tenido varios reconocimientos. Debido a que ha trabajado tanto tiempo en la música, ahora se encuentra en desacuerdo con los nuevos cantantes, a quienes criticó por tomar mientras están haciendo conciertos o presentaciones, algo que muchos fanáticos tomaron como una indirecta a Eduin Caz y Grupo Firme, banda que se ha caracterizado por beber en el escenario.

Durante un evento en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, organizado por la estación de radio La Raza 97.9, el intérprete de "Las llaves de mi alma" desfiló por la alfombra roja y se acercó a la prensa; fue en ese momento que le cuestionaron como ve a las nuevas generaciones de la música regional mexicana, en la que él es una institución, sin embargo, admitió que hay muchas cosas en las que está en desacuerdo.

Julio Preciado crítica a los nuevos cantantes por beber y su forma de vestir

El ex vocalista de Banda el Recodo destacó que no le gusta que le falten al respecto al público con sus acciones, pues indicó que hay varios que se suben a dar show bebiendo y hasta consumiendo otras sustancias. "Hay cosas que no me gustan, no me gusta que le falten al respeto al público, no me gusta que se suban a quemar marihuana arriba del escenario, no me gusta que están tomando tanto", destacó en una breve entrevista.

Julio Preciado habla del respeto al público IG @juliopreciado_oficial

Asimismo, Preciado, de 55 años, aseguró que es de la vieja guardia y que siempre ha tomado en cuenta a sus fanáticos al subirse a cantar en un concierto o presentación. "Creo que la vieja guardia, me incluyo en ella, ahorita que soy de los precursores de esa vieja guardia, siempre hay un respeto con el público, siempre lo teníamos, jamás nos subíamos(al escenario) en las 'garras' que (ahora) se suben a trabajar, vean a Julio Preciado en estos momentos", destacó mientras enseñaba el traje que estaba utilizando.

Y es que el tema de la vestimenta es algo que también le desagrada al intérprete de "Acábame de matar", pues indicó que aunque los nuevos artistas usen ropa de marca, en sus presentaciones deberían tener un uniforme o ropa apropiada para estar frente a una audiencia, ya que aseguró que hay prendas para "andar en la calle o andar en tu casa, no puedes subirte al escenario quemándote un 'gallo' de marihuana o tomándote una botella de tequila".

El originario de Mazatlán, Sinaloa, puntualizó que el público merece respeto, pues pagan un boleto para pasar un momento agradable con su música. "Nosotros tenemos la obligación de hacer que se divierta la gente, pero llega el momento que el artista se está divirtiendo más que la propia gente, porque se pone hasta la madre de alcohol, se ve muy mal, la verdad", destacó en su comentario.

Preciado considera que algunos artistas se alcoholizan mientras dan show IG @eduincaz

Julio Preciado fue parte de Banda del Recodo de don Cruz Lizárraga de 1991 a 1998, tiempo en el que alcanzó fama, por lo que después se lanzó como solista teniendo mucho éxito, pues varias de sus canciones se ubicaron en la listas de popularidad del regional mexicano. Ahora, el intérprete se tomó el tiempo para hablar de su desacuerdo de lo que han hecho nuevos artistas como Grupo Firme, quienes llegan a beber y hasta suben al público a tomar con ellos.

